https://tr.sputniknews.com/20220114/hakkaride-11-bolge-yil-sonuna-kadar-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1052754480.html

Hakkari'de 11 bölge yıl sonuna kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari'de 11 bölge yıl sonuna kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkez ile Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki 11 bölge, 31 Aralık'a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T20:59+0300

2022-01-14T20:59+0300

2022-01-14T20:59+0300

türkiye

pkk

hakkari

yüksekova

çukurca

özel güvenlik

derecik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045102834_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3272a0e29c00ae6eab011dba1c5a37b3.jpg

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren PKK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilediği belirtildi.Bu eylemler neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Belirtilen alanlara izinsiz girmek yasaklandıTedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 11 bölgenin, 1 Ocak saat 00.00'dan 31 Aralık saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların belirtilen alanlara izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı."Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.

türkiye

hakkari

yüksekova

çukurca

derecik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pkk, hakkari, yüksekova, çukurca, özel güvenlik, derecik