https://tr.sputniknews.com/20220114/hirsizlari-durduramayinca-olayi-kameraya-kaydetti-durun-polis-geliyor-1052724763.html

Hırsızları durduramayınca olayı kameraya kaydetti: 'Durun polis geliyor'

Hırsızları durduramayınca olayı kameraya kaydetti: 'Durun polis geliyor'

Kağıthane'de bir iş yerine girerek binlerce lira değerinde sigara çalan şüphelileri güvenlik kameraları saniye saniye görüntüledi. Öte yandan sayıları 4-5 kişi... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T01:29+0300

2022-01-14T01:29+0300

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kağıthane

güvenlik

kamera

hırsızlık

türkiye

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Kağıthane, Cendere caddesi üzerinde bir minibüsle iş yerine gelen hırsızlar, mağaza kapısını levye ile açarak içerde bulunan sigaraları çalarak olay yerinden kaçtı.Öte yandan hırsızlığa tanık olan yanda bulunan sitenin güvenlik görevlisinin bir yandan şüphelileri videoya çekip bir yandan onları durdurma çabası da görüntülere yansıdı.Güvenlik görevlisinin "Durun polis geliyor", "Bırakın çaldıklarınızı hırsızlar" diye bağırdığı ancak şüphelilerin bu bağırışlara aldırmadan hırsızlığa devam edip daha sonra kaçtıkları görüldü.Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada olaya karışanlardan Ufuk C.B.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Ufuk C.B.'nin daha önceden iş yerinden hırsızlık suçundan 25 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Polis diğer şüphelerinin de kimliklerini belirledi.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüphelileri yakalamak için operasyonlara devam ediyor.

kağıthane

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kağıthane, güvenlik, kamera, hırsızlık