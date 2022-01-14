https://tr.sputniknews.com/20220114/hollanda-krali-somurgeciligi-hatirlattigi-icin-kraliyet-arabasini-kullanmayacak-1052747254.html

Hollanda Kralı, sömürgeciliği hatırlattığı için Kraliyet arabasını kullanmayacak

Hollanda Kralı, sömürgeciliği hatırlattığı için Kraliyet arabasını kullanmayacak

Hollanda Kralı Willem-Alexander, üzerinde Hollanda'nın sömürgecilik tarihini hatırlatan resimler bulunması sebebiyle resmi törenlerde bindiği 'Altın Araba"yı... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T16:41+0300

2022-01-14T16:41+0300

2022-01-14T16:39+0300

dünya

hollanda

altın

araba

kraliyet

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Kral Willem-Alexander, yayınladığı video mesajına, her yıl parlamentonun yasama yılı açılışı törenlerinde kullandığı ve ülkede tartışmalara neden olan 'Altın Araba'nın, "Hollanda, bu duruma hazır olana kadar" kullanılmayacağını açıkladı.Konuşmasında, tarihi nesneleri ve sembolleri yasaklamanın kesinlikle bir çözüm olmadığına işaret eden Willem-Alexander, "Geçmişte yaşananları bugünden tarihe bakarak kınamanın ve ortadan kaldırmanın bir anlamı yok" dedi.Arabanın sol tarafındaki 'Kolonilerden hürmet' isimli resimde, Hollanda'yı temsil eden beyaz genç bir kadına hediye sunan siyahi ve Asyalıların resmi bulunuyor.'Altın Araba'nın kullanılmasına karşı çıkılıyorduAktivistler, Hollanda'nın köle ticaretindeki rolü ve sömürgecilik tarihi nedeniyle arabanın kullanılmasına karşı çıkıyordu.Amsterdam müzesindeki arabanın, Kral'ın açıklamasının ardından müzenin halka açık bir bölümünde sergileneceği belirtildi.Bir süre Kraliyet ailesinin törenlerinde kullanılmayacak 'Altın Araba', en son 2015'teki törenlerde kullanıldıktan sonra kapsamlı bir bakıma alınmıştı.

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hollanda, altın, araba, kraliyet