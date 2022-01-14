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https://tr.sputniknews.com/20220114/hollanda-krali-somurgeciligi-hatirlattigi-icin-kraliyet-arabasini-kullanmayacak-1052747254.html
Hollanda Kralı, sömürgeciliği hatırlattığı için Kraliyet arabasını kullanmayacak
Hollanda Kralı, sömürgeciliği hatırlattığı için Kraliyet arabasını kullanmayacak
Hollanda Kralı Willem-Alexander, üzerinde Hollanda'nın sömürgecilik tarihini hatırlatan resimler bulunması sebebiyle resmi törenlerde bindiği 'Altın Araba"yı... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T16:41+0300
2022-01-14T16:39+0300
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Kral Willem-Alexander, yayınladığı video mesajına, her yıl parlamentonun yasama yılı açılışı törenlerinde kullandığı ve ülkede tartışmalara neden olan 'Altın Araba'nın, "Hollanda, bu duruma hazır olana kadar" kullanılmayacağını açıkladı.Konuşmasında, tarihi nesneleri ve sembolleri yasaklamanın kesinlikle bir çözüm olmadığına işaret eden Willem-Alexander, "Geçmişte yaşananları bugünden tarihe bakarak kınamanın ve ortadan kaldırmanın bir anlamı yok" dedi.Arabanın sol tarafındaki 'Kolonilerden hürmet' isimli resimde, Hollanda'yı temsil eden beyaz genç bir kadına hediye sunan siyahi ve Asyalıların resmi bulunuyor.'Altın Araba'nın kullanılmasına karşı çıkılıyorduAktivistler, Hollanda'nın köle ticaretindeki rolü ve sömürgecilik tarihi nedeniyle arabanın kullanılmasına karşı çıkıyordu.Amsterdam müzesindeki arabanın, Kral'ın açıklamasının ardından müzenin halka açık bir bölümünde sergileneceği belirtildi.Bir süre Kraliyet ailesinin törenlerinde kullanılmayacak 'Altın Araba', en son 2015'teki törenlerde kullanıldıktan sonra kapsamlı bir bakıma alınmıştı.
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hollanda, altın, araba, kraliyet

Hollanda Kralı, sömürgeciliği hatırlattığı için Kraliyet arabasını kullanmayacak

16:41 14.01.2022
© AP PhotoAltın Araba
Altın Araba - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AP Photo
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Hollanda Kralı Willem-Alexander, üzerinde Hollanda'nın sömürgecilik tarihini hatırlatan resimler bulunması sebebiyle resmi törenlerde bindiği 'Altın Araba"yı bir süre kullanmayacağını' açıkladı.
Kral Willem-Alexander, yayınladığı video mesajına, her yıl parlamentonun yasama yılı açılışı törenlerinde kullandığı ve ülkede tartışmalara neden olan 'Altın Araba'nın, "Hollanda, bu duruma hazır olana kadar" kullanılmayacağını açıkladı.
Konuşmasında, tarihi nesneleri ve sembolleri yasaklamanın kesinlikle bir çözüm olmadığına işaret eden Willem-Alexander, "Geçmişte yaşananları bugünden tarihe bakarak kınamanın ve ortadan kaldırmanın bir anlamı yok" dedi.
Arabanın sol tarafındaki 'Kolonilerden hürmet' isimli resimde, Hollanda'yı temsil eden beyaz genç bir kadına hediye sunan siyahi ve Asyalıların resmi bulunuyor.

'Altın Araba'nın kullanılmasına karşı çıkılıyordu

Aktivistler, Hollanda'nın köle ticaretindeki rolü ve sömürgecilik tarihi nedeniyle arabanın kullanılmasına karşı çıkıyordu.
Amsterdam müzesindeki arabanın, Kral'ın açıklamasının ardından müzenin halka açık bir bölümünde sergileneceği belirtildi.
Bir süre Kraliyet ailesinin törenlerinde kullanılmayacak 'Altın Araba', en son 2015'teki törenlerde kullanıldıktan sonra kapsamlı bir bakıma alınmıştı.
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