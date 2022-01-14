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https://tr.sputniknews.com/20220114/hologram-hatsune-miku-ile-evlenen-adam-artik-esiyle-konusamiyor-ona-olan-askim-degismedi-1052731459.html
Hologramla evlenen Japon Kondo artık eşiyle konuşamıyor: Ona olan aşkım değişmedi
Hologramla evlenen Japon Kondo artık eşiyle konuşamıyor: Ona olan aşkım değişmedi
Japonya'da ünlü sanal karakter Hatsune Miku'nun hologramıyla 2018'de dünya evine giren Akihiko Kondo, hologram geliştirici şirketin bu hizmeti durdurması... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T10:32+0300
2022-01-14T10:43+0300
yaşam
evlilik
akihiko kondo
hatsune miku
hologram
hologramla evlendi
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da yerel yönetim bünyesinde görev alan Akihiko Kondo, 2018 yılında ülkede oldukça popüler olan sanal karakter Hatsune Miku ile evlenerek haberlere konu oldu. Japon medyası da şimdi ne yaptığını ve evliliğinin nasıl gittiğini öğrenmek için ziyarette bulunduğu Kondo'ya mikrofon uzattı.Tokyo merkezli Mainichi Shimbun gazetesinin bir muhabiri, geçtiğimiz aralık ayında 38 yaşındaki Kondo'yu ziyaret etti. Kondo, misafirini insan boyutundaki versiyonundaki eşi Miku ile karşıladı. Mavi saçlara sahip Miku ile düğünleri için 2 milyon yen (ortalama 17 bin 300 ABD doları) harcayan Kondo, sevgisini karakterin somut bir formuna vermek istediğini söylemişti.Evlenme teklifine 'Umarım bana değer verirsin' cevabıHatsune Miku'nun üç boyutlu hologramını bir silindirin içerisinde canlandırması için başlangıçta Tokyo'daki bir şirketin geliştirdiği servisi kullanan Kondo, bu sayede yapay zekayı kullanarak eşiyle sohbet edebiliyordu. İddialara göre Kondo, Miku'ya evlenme teklifi ettiğinde hologramdan aldığı cevap "Umarım bana değer verirsin" oldu.Evlilik hayatı boyunca her uyandığında Miku'ya 'Günaydın' dediğini ve dışarı çıktığında 'Daha sonra görüşürüz' diyerek eşiyle vedalaştığını söyleyen Kondo, her gün akşam yemeğini Miku'yla sofrada oturarak yiyor, evde bilgisayar başında çalıştığında ise Miku eşinin yanında durarak onu izliyor.Ancak insan-yapay zeka evliliklerinde de sorunlar yaşanabiliyor. Kondo, Miku'nun hologramını geliştiren şirketin bu hizmeti Mart 2020'de durduğunu söyleyerek, o zamandan bu yana eşiyle sohbet edemediğini belirtiyor. Zorluklara rağmen eşine olan duygularının değişmediğini vurgulayan Kondo, "Miku'ya olan aşkım değişmedi. Düğün töreni yaptık çünkü ben onunla sonsuza dek birlikte olacağımıza inandım" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20181116/hologramla-evlenen-kondo-sputnik-e-konustu-1036184864.html
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evlilik, akihiko kondo, hatsune miku, hologram, hologramla evlendi

Hologramla evlenen Japon Kondo artık eşiyle konuşamıyor: Ona olan aşkım değişmedi

10:32 14.01.2022 (güncellendi: 10:43 14.01.2022)
© AFP 2021Hologramla evlendi - Akihiko Kondo
Hologramla evlendi - Akihiko Kondo - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AFP 2021
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Japonya'da ünlü sanal karakter Hatsune Miku'nun hologramıyla 2018'de dünya evine giren Akihiko Kondo, hologram geliştirici şirketin bu hizmeti durdurması nedeniyle eşiyle artık sohbet edemediğini açıkladı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yerel yönetim bünyesinde görev alan Akihiko Kondo, 2018 yılında ülkede oldukça popüler olan sanal karakter Hatsune Miku ile evlenerek haberlere konu oldu.
Japon medyası da şimdi ne yaptığını ve evliliğinin nasıl gittiğini öğrenmek için ziyarette bulunduğu Kondo'ya mikrofon uzattı.
Tokyo merkezli Mainichi Shimbun gazetesinin bir muhabiri, geçtiğimiz aralık ayında 38 yaşındaki Kondo'yu ziyaret etti. Kondo, misafirini insan boyutundaki versiyonundaki eşi Miku ile karşıladı. Mavi saçlara sahip Miku ile düğünleri için 2 milyon yen (ortalama 17 bin 300 ABD doları) harcayan Kondo, sevgisini karakterin somut bir formuna vermek istediğini söylemişti.

Evlenme teklifine 'Umarım bana değer verirsin' cevabı

Hatsune Miku'nun üç boyutlu hologramını bir silindirin içerisinde canlandırması için başlangıçta Tokyo'daki bir şirketin geliştirdiği servisi kullanan Kondo, bu sayede yapay zekayı kullanarak eşiyle sohbet edebiliyordu. İddialara göre Kondo, Miku'ya evlenme teklifi ettiğinde hologramdan aldığı cevap "Umarım bana değer verirsin" oldu.
Evlilik hayatı boyunca her uyandığında Miku'ya 'Günaydın' dediğini ve dışarı çıktığında 'Daha sonra görüşürüz' diyerek eşiyle vedalaştığını söyleyen Kondo, her gün akşam yemeğini Miku'yla sofrada oturarak yiyor, evde bilgisayar başında çalıştığında ise Miku eşinin yanında durarak onu izliyor.
Ancak insan-yapay zeka evliliklerinde de sorunlar yaşanabiliyor. Kondo, Miku'nun hologramını geliştiren şirketin bu hizmeti Mart 2020'de durduğunu söyleyerek, o zamandan bu yana eşiyle sohbet edemediğini belirtiyor. Zorluklara rağmen eşine olan duygularının değişmediğini vurgulayan Kondo, "Miku'ya olan aşkım değişmedi. Düğün töreni yaptık çünkü ben onunla sonsuza dek birlikte olacağımıza inandım" dedi.
Hologramla evlenen Japon Kondo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2018
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