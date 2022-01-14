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Hunga Ha'apai adasındaki yanardağda patlama
Hunga Ha'apai adasındaki yanardağda patlama
Tonga'nın Hunga Ha'apai adasındaki yanardağda patlama meydana gelirken, tsunami ve asit yağmuru uyarısı yapıldı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T14:37+0300
2022-01-14T14:43+0300
tonga
yanardağ patlaması
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Ada ülkesi Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde yer alan Hunga Ha'apai adasındaki yanardağda patlama meydana geldi. Yanardağ kül ve duman püskürtürken Tonga Jeoloji Servisi (TGS) tarafından yapılan açıklamada Tongalılara kapalı alanda kalmaları ve dışarıda maske takmaları yönünde uyarı yapıldı. Tsunami uyarısı nedeniyle kamu kurumları kapatıldı, memurlara evlerine dönmeleri talimatı verildi. Yanardağın Aralık 2021 sonlarında aralıklı olarak patladığını, ancak bugünkü patlamanın son patlamadan yaklaşık 7 kat daha güçlü olduğu ve büyümeye devam ettiği ifade edildi.Patlamanın ardından asit yağmuru meydana gelme ihtimalini de bulunduğu ifade belirtildi. Tonga Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre patlamanın ardından 30 santimetreye kadar küçük tsunami dalgaları kaydedildi.
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tonga, yanardağ patlaması

Hunga Ha'apai adasındaki yanardağda patlama

14:37 14.01.2022 (güncellendi: 14:43 14.01.2022)
© AFP 2021 / MARY LYN FONUATonga- Yanardağ
Tonga- Yanardağ - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AFP 2021 / MARY LYN FONUA
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Tonga'nın Hunga Ha'apai adasındaki yanardağda patlama meydana gelirken, tsunami ve asit yağmuru uyarısı yapıldı.
Ada ülkesi Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde yer alan Hunga Ha'apai adasındaki yanardağda patlama meydana geldi.
Yanardağ kül ve duman püskürtürken Tonga Jeoloji Servisi (TGS) tarafından yapılan açıklamada Tongalılara kapalı alanda kalmaları ve dışarıda maske takmaları yönünde uyarı yapıldı. Tsunami uyarısı nedeniyle kamu kurumları kapatıldı, memurlara evlerine dönmeleri talimatı verildi.
Yanardağın Aralık 2021 sonlarında aralıklı olarak patladığını, ancak bugünkü patlamanın son patlamadan yaklaşık 7 kat daha güçlü olduğu ve büyümeye devam ettiği ifade edildi.
Patlamanın ardından asit yağmuru meydana gelme ihtimalini de bulunduğu ifade belirtildi.
Tonga Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre patlamanın ardından 30 santimetreye kadar küçük tsunami dalgaları kaydedildi.
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