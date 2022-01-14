https://tr.sputniknews.com/20220114/hunga-haapai-adasindaki-yanardagda-patlama-1052741897.html

Hunga Ha'apai adasındaki yanardağda patlama

Hunga Ha'apai adasındaki yanardağda patlama

Tonga'nın Hunga Ha'apai adasındaki yanardağda patlama meydana gelirken, tsunami ve asit yağmuru uyarısı yapıldı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T14:37+0300

2022-01-14T14:37+0300

2022-01-14T14:43+0300

tonga

yanardağ patlaması

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Ada ülkesi Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde yer alan Hunga Ha'apai adasındaki yanardağda patlama meydana geldi. Yanardağ kül ve duman püskürtürken Tonga Jeoloji Servisi (TGS) tarafından yapılan açıklamada Tongalılara kapalı alanda kalmaları ve dışarıda maske takmaları yönünde uyarı yapıldı. Tsunami uyarısı nedeniyle kamu kurumları kapatıldı, memurlara evlerine dönmeleri talimatı verildi. Yanardağın Aralık 2021 sonlarında aralıklı olarak patladığını, ancak bugünkü patlamanın son patlamadan yaklaşık 7 kat daha güçlü olduğu ve büyümeye devam ettiği ifade edildi.Patlamanın ardından asit yağmuru meydana gelme ihtimalini de bulunduğu ifade belirtildi. Tonga Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre patlamanın ardından 30 santimetreye kadar küçük tsunami dalgaları kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220105/yanardag-kraterine-dusen-yasli-adam-hayatini-kaybetti-1052416692.html

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tonga, yanardağ patlaması