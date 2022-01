https://tr.sputniknews.com/20220114/ibb-meclisinde-kanal-istanbul-tartisildi-marmara-denizi-olecek-1052728874.html

İBB Meclisi’nde Kanal İstanbul tartışıldı: Marmara Denizi ölecek

İBB Meclisi’nde, tartışmalı proje Kanal İstanbul için özel oturum gerçekleştirildi. Millet İttifakı adına yapılan konuşmalarda proje yüzünden Marmara... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

İBB Meclisi'nin ocak ayı oturumlarının son birleşimi meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplandı.Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre son oturumda Kanal İstanbul projesi ile ilgili genel görüşme yapıldı. Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleri “Hem Kanal Hem İstanbul” teması ile Millet İttifakı'nın üyeleri de “Ya Kanal ya İstanbul” temasıyla görüşlerini bildirdi.Projenin doğaya etkilerinden, boğaz güvenliğine, Montrö ile ilişkisinden imar hareketlerine kadar birçok konu başlığı masaya yatırıldı."Böyle bir projenin altından ekonomi de doğa da kalkamaz"İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan “Kanal İstanbul doğayı yok ederken ekonomiyi de tüketecek. Gayrimenkul odaklı ekonomik kazanımlara indirgenen bu proje, İstanbul'un çevresel olarak en değerli ve habitat bakımından en zengin bölgelerinden birinde doğanın dozerlerle yok edilmesi anlamına geliyor. Böyle bir projenin altından ekonomi de doğa da kalkamaz” dedi.Özkan, projenin Türkiye'nin Paris Sözleşmesi'nde verdiği sıfır karbon taahhüdüne de aykırı olduğunu vurguladı. Özkan şunları söyledi:"Proje bölgesindeki tarım alanlarının yüzde 60’ının inşaata açılacağı tahmin ediliyor""Kanal İstanbul denilen ‘Çılgın Müteahhitlik Projesi', İstanbul'un rant uğruna sürüklendiği, kitlesel ormansızlaşmayı daha da artıracak. Kanal İstanbul ile son 50 yılda 27 bin hektar kadar azalan İstanbul ormanları daha da azalacak.Proje bölgesindeki tarım alanlarının yüzde 60’ının inşaata açılacağı tahmin ediliyor. Projenin hayata geçirilmesi önümüzdeki yıllarda ülkeyi geri dönüşü olmayan bir ekolojik felakete sürükleyebilir.Kanal İstanbul mevcut iktidarın siyasi kampanyaları sırasında ilan edilmiş, dayatılmış bir projedir. 2021 Yılı Yatırım Programı'nda, 2013 yılında yapımına başlanan bir bölünmüş yol projesi için 1000 TL kaynak ayrılması dışında Kanal İstanbul'a ilişkin herhangi bir yatırım kararı yer almıyor.İktidar, bir an önce bu konulara kafa yormayı bırakıp, mevcut kaynaklarını ve enerjisini, ekonomi gibi deprem gibi, pandemi gibi çok daha acil sorunlara ayırmalı, bu sorunları daha da körükleyecek gereksiz konuları da acilen rafa kaldırmalıdır.""MHP olarak projeyi destekliyoruz”MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz “Projeyi faydalı ve gerekli görüyoruz. İstanbul Boğazı'nı kurtaracak bir proje olduğuna inanıyoruz. MHP olarak projeyi destekliyoruz” dedi.AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise şu ifadeleri kullandı;"AK Parti dünyanın haritasını değiştirecek büyük bir vizyonu ortaya koydu""AK Parti, Türkiye'de birilerinin hayal dahi edemeyeceği yatırımlar yaptı. Ekonomi, kültürel sosyal hayatta reformlarla buluşturdu. AK Parti geleceği yönetir diğerleri ise sadece geçmişi korumaya çalışır. Şimdi de dünyanın haritasını değiştirecek büyük bir vizyonu ortaya koydu. Proje açıkladığı gibi yine' istemezükçüler' ortaya çıktı.CHP için bu proje ‘patolojik kanal' haline geldi. CHP devletin, cumhuriyetin kuruluşunda var olmasına rağmen siyasal yarışta olamamasının depresyonunu yaşıyor. Karşı çıkmasının nedeni budur.Edirne'den Kars'a yola çıkın, sağınıza solunuza bakın Menderes'i, Özal'ı, Erbakan'ı, Recep Tayyip Erdoğan'ı görürsünüz. Boğaziçi Köprüsü'ne, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, İstanbul Havalimanı'na, Avrasya Tüneli'ne, Marmaray'a karşı çıktınız, yapıldı mı? Yapıldı. Kim haklı çıktı? Biz haklı çıktık biz. Bugüne kadar bu millete ait bütün değerlere, her türlü yatırıma karşı çıkmış bir siyasal zihniyetinin bu topluma vereceği hiçbir şey yoktur.""Atatürk'ü neden göremiyorsunuz?"Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Göksu'ya yanıt vererek “Edirne'den Kars'a saydığınız isimler çok değerli. 4'ü mühendis. Tamam da sadece Edirne'den Kars'a giderken değil uzaydan bakınca da görülen Mustafa Kemal Atatürk'ü neden göremiyorsunuz? Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren fukaralığın diz boyu olduğu dönemde fabrikasından eğitime her alanda yapılanların unutulmaması gerekir” dedi."Hedefi imar rantı olan tasarım projesi"Kanal İstanbul konusunda da “İstanbulluların oy verdiği temsilcileri olarak bugün; işsizlik, yoksullukla mücadele, her gün biraz daha yaklaşan deprem tehlikesi, ulaşım gibi temel konuların çözüm önerilerini tartışmalıydık. Bu ortamda biz neyi konuşuyoruz? Doğanın kurmuş olduğu dengenin bilimle inatlaşılarak bozulacağı, içerisinde tek doğru kavram olan ‘çılgınlığı' büyüyen ama projesi dahi oluşturulmayan, hedefi imar rantı olan tasarım projesini konuşacağız” dedi."Bu ‘çılgınlık' ne gündemdir ne ihtiyaçtır ne de önceliktir"İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin son 14 yılda yüzde 30 azaldığını vurgulayan Genç, Süveyş Kanalı'nın 6 bin km, Panama Kanalı'nın 13 bin km mesafe avantajı sağlarken Kanal İstanbul'un mesafe avantajı bile sağlamadığına dikkat çekti. Genç “Net olan bir şey var ki; bu ‘çılgınlık' ne gündemdir ne ihtiyaçtır ne de önceliktir” diye konuştu."20 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım alanı yok edilecek"Kanal İstanbul'un çevrede yaratacağı tahribatı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi anlattı.Çebi “Yılda 1.5 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan Sazlıdere Barajı Kanal İstanbul ile devre dışı kalacak. Devasa bir kamu zararı da ortaya çıkacak. Marmara Denizi ölecek. 1.2 milyar metreküp hafriyat kıyı ekosistemini yıkıma uğratacak. Küçükçekmece Gölü'nün çevresi yapılaşmaya açılacak ve yok olacak. 20 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım alanı yok edilecek” tespitlerinde bulundu."Kanalın maliyeti en iyimser tahminle 65 milyar dolar"Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, projenin finansal etkilerine değindi. “10 yıldır bir kuyuya atılan taşı çıkarmaya çalışıyoruz” sözleri ile konuşmasına başlayan Keskin “Hala amacı, önemi, faydası belli değil. Yapılma nedeni ile ilgili ortaya konmuş tek mantıklı açıklama yok. Ekonomik kriz buhrana dönmüşken, her 4 gençten biri işsizken Kanal İstanbul'da ısrar neden? Çünkü rant burada. Kanal değil talan İstanbul. Proje güzergahında 30 milyon metrekare arazi el değiştirdi. Kanalın maliyeti en iyimser tahminle 65 milyar dolar. Kanal İstanbul’un maliyeti, İstanbul’un 2022 yılındaki tüm ilçe bütçelerinin toplamının 37 katına denk. Proje, İSKİ'ye 45 milyar TL yük getirecek. Kanal ancak 130 yıl sonra kendini geri ödemeye başlayacak” dedi."Kanal İstanbul 2 milyon nüfuslu bir emlak projesi olarak kurgulandı"Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “İstanbul'un özgün dokusu hızlı şekilde kaybolma sürecine girdi. Bu ülkenin akıl dışı projelere ihtiyacı yoktur. Kanal İstanbul 2 milyon nüfuslu bir emlak projesi olarak kurgulandı. Kanal yapılmasa bile bu nüfusun yaşayacağı ‘Yenişehir' yapılacak. İstanbul 2 milyon ek nüfusun ek sorunları ile karşı karşıya kalacak. Kanal İstanbul bizim için değil bir avuç zengin için yapılmak isteniyor. Bu kanal İstanbul’un ışığını söndürecek” diye konuştu.

