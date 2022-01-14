https://tr.sputniknews.com/20220114/icinde-cocuk-bulunan-otomobili-calan-supheli-yakalandi-1052748534.html

İçinde çocuk bulunan otomobili çalan şüpheli yakalandı

İçinde çocuk bulunan otomobili çalan şüpheli yakalandı

Ankara'da içinde bir çocuğun bulunduğu otomobil çalındı. Çocuğu bir süre ilerledikten sonra araçtan indiren zanlı, polis ekiplerince yakalandı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T17:08+0300

2022-01-14T17:08+0300

2022-01-14T17:08+0300

türkiye

ankara

hırsız

çocuk

otomobil

araç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052748509_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_72f8f39fd0e6738c282d8372d6cc15d8.jpg

Ankara'da bir kişi, içinde çocuk olan çalışır haldeki otomobili çaldı.Yenimahalle ilçesinde önceki gün Ezgi Kuru, otomobilini 3 yaşındaki çocuğunu götürdüğü kreşin önüne park etti. Kuru, çalışır halde bıraktığı, içinde oğlu A.Y.A.’nın da bulunduğu otomobili geri döndüğünde yerinde bulamadı.Paniğe kapılan anne, Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu. Yapılan araştırmada aracı H.Y.'nin kaçırdığı belirlendi. Araçtan indirilen A.Y.A., bölgedeki sürücü kursu önünde bulundu. Sağlık durumu iyi olan A.Y.A., annesine teslim edildi.2 gün içinde 3 araç çalmışPolisin yaptığı çalışma sonucu otomobil, bir gün sonra Çankırı Caddesi’nde terk edilmiş bulundu. Başka bir aracın plakası takıldığı görülen araç, Ezgi Kuru'ya teslim edilirken, kısa süre sonra da H.Y. gözaltına alındı. H.Y.'nin aynı gün 2, bir gün önce ise 1 otomobili daha çaldığı belirlendi. H.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220113/araba-hirsizlarini-kamyon-arkasi-yazilar-ele-verdi-1052691192.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, hırsız, çocuk, otomobil, araç