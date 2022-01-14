https://tr.sputniknews.com/20220114/icinde-cocuk-bulunan-otomobili-calan-supheli-yakalandi-1052748534.html
İçinde çocuk bulunan otomobili çalan şüpheli yakalandı
İçinde çocuk bulunan otomobili çalan şüpheli yakalandı
Ankara'da içinde bir çocuğun bulunduğu otomobil çalındı. Çocuğu bir süre ilerledikten sonra araçtan indiren zanlı, polis ekiplerince yakalandı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T17:08+0300
2022-01-14T17:08+0300
2022-01-14T17:08+0300
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ankara
hırsız
çocuk
otomobil
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Ankara'da bir kişi, içinde çocuk olan çalışır haldeki otomobili çaldı.Yenimahalle ilçesinde önceki gün Ezgi Kuru, otomobilini 3 yaşındaki çocuğunu götürdüğü kreşin önüne park etti. Kuru, çalışır halde bıraktığı, içinde oğlu A.Y.A.’nın da bulunduğu otomobili geri döndüğünde yerinde bulamadı.Paniğe kapılan anne, Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu. Yapılan araştırmada aracı H.Y.'nin kaçırdığı belirlendi. Araçtan indirilen A.Y.A., bölgedeki sürücü kursu önünde bulundu. Sağlık durumu iyi olan A.Y.A., annesine teslim edildi.2 gün içinde 3 araç çalmışPolisin yaptığı çalışma sonucu otomobil, bir gün sonra Çankırı Caddesi’nde terk edilmiş bulundu. Başka bir aracın plakası takıldığı görülen araç, Ezgi Kuru'ya teslim edilirken, kısa süre sonra da H.Y. gözaltına alındı. H.Y.'nin aynı gün 2, bir gün önce ise 1 otomobili daha çaldığı belirlendi. H.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220113/araba-hirsizlarini-kamyon-arkasi-yazilar-ele-verdi-1052691192.html
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ankara, hırsız, çocuk, otomobil, araç
İçinde çocuk bulunan otomobili çalan şüpheli yakalandı
Ankara'da içinde bir çocuğun bulunduğu otomobil çalındı. Çocuğu bir süre ilerledikten sonra araçtan indiren zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Ankara'da bir kişi, içinde çocuk olan çalışır haldeki otomobili çaldı.
Yenimahalle ilçesinde önceki gün Ezgi Kuru, otomobilini 3 yaşındaki çocuğunu götürdüğü kreşin önüne park etti. Kuru, çalışır halde bıraktığı, içinde oğlu A.Y.A.’nın da bulunduğu otomobili geri döndüğünde yerinde bulamadı.
Paniğe kapılan anne, Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu. Yapılan araştırmada aracı H.Y.'nin kaçırdığı belirlendi. Araçtan indirilen A.Y.A., bölgedeki sürücü kursu önünde bulundu. Sağlık durumu iyi olan A.Y.A., annesine teslim edildi.
2 gün içinde 3 araç çalmış
Polisin yaptığı çalışma sonucu otomobil, bir gün sonra Çankırı Caddesi’nde terk edilmiş bulundu. Başka bir aracın plakası takıldığı görülen araç, Ezgi Kuru'ya teslim edilirken, kısa süre sonra da H.Y. gözaltına alındı. H.Y.'nin aynı gün 2, bir gün önce ise 1 otomobili daha çaldığı belirlendi. H.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.