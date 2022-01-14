https://tr.sputniknews.com/20220114/iletisim-baskanligina-iletisim-uzman-yardimcisi-alinacak-1052727800.html
İletişim Başkanlığı'na iletişim uzman yardımcısı alınacak
İletişim Başkanlığı'na iletişim uzman yardımcısı alınacak
İletişim Başkanlığı'na sınavla 30 iletişim uzman yardımcısı alınacağı duyuruldu. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T05:35+0300
2022-01-14T05:35+0300
2022-01-14T05:35+0300
türkiye
resmi gazete
uzman
alım
yardımcı
iletişim başkanlığı
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İletişim Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, ön eleme yazılı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı ve sözlü olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilecek sınavla 30 iletişim uzman yardımcısı alımı yapılacak.Adaylarda, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat, iletişim fakültelerinden, mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği bölümlerinden, ilgili fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden mezun olma şartı aranacak.KPSS şartı aranmayan sınava başvurular, 24 Ocak-4 Şubat döneminde Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi web sitesi 'https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr' üzerinden yapılacak.
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
resmi gazete, uzman, alım, yardımcı, iletişim başkanlığı
İletişim Başkanlığı'na iletişim uzman yardımcısı alınacak
İletişim Başkanlığı'na sınavla 30 iletişim uzman yardımcısı alınacağı duyuruldu.
İletişim Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, ön eleme yazılı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı ve sözlü olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilecek sınavla 30 iletişim uzman yardımcısı alımı yapılacak.
Adaylarda, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat, iletişim fakültelerinden, mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği bölümlerinden, ilgili fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden mezun olma şartı aranacak.
KPSS şartı aranmayan sınava başvurular, 24 Ocak-4 Şubat döneminde Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi web sitesi 'https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr' üzerinden yapılacak.