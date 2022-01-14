https://tr.sputniknews.com/20220114/iletisim-baskanligina-iletisim-uzman-yardimcisi-alinacak-1052727800.html

İletişim Başkanlığı'na iletişim uzman yardımcısı alınacak

İletişim Başkanlığı'na iletişim uzman yardımcısı alınacak

İletişim Başkanlığı'na sınavla 30 iletişim uzman yardımcısı alınacağı duyuruldu. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T05:35+0300

2022-01-14T05:35+0300

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türkiye

resmi gazete

uzman

alım

yardımcı

iletişim başkanlığı

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İletişim Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, ön eleme yazılı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı ve sözlü olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilecek sınavla 30 iletişim uzman yardımcısı alımı yapılacak.Adaylarda, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat, iletişim fakültelerinden, mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği bölümlerinden, ilgili fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden mezun olma şartı aranacak.KPSS şartı aranmayan sınava başvurular, 24 Ocak-4 Şubat döneminde Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi web sitesi 'https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr' üzerinden yapılacak.

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resmi gazete, uzman, alım, yardımcı, iletişim başkanlığı