https://tr.sputniknews.com/20220114/ingiltere-basbakani-johnson-ulusal-yas-sirasinda-parti-duzenledigi-icin-kraliceden-ozur-diledi-1052750242.html

İngiltere Başbakanı Johnson, ulusal yas sırasında parti düzenlediği için Kraliçe'den özür diledi

İngiltere Başbakanı Johnson, ulusal yas sırasında parti düzenlediği için Kraliçe'den özür diledi

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının uygulandığı dönemde, Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze töreninden 1 gün önce Başbakanlık'ta 2 ayrı... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T18:02+0300

2022-01-14T18:02+0300

2022-01-14T18:09+0300

dünya

ingiltere

boris johnson

özür

parti

kraliçe elizabeth

ulusal yas

koronavirüs

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İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının uygulandığı dönemde Başbakanlık konutunda düzenlenen partilerin ardı arkası kesilmiyor. İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre 16 Nisan 2021 tarihinde Başbakan Boris Johnson'ın eski İletişim Direktörü James Slack ile bir kişisel fotoğrafçısının görevlerinden ayrılması nedeniyle Başbakanlık konutunda iki ayrı parti verildi. Partilerden birine bir bavul dolusu alkol getirildiği, gece yarısından sonra iki partinin Başbakanlığın bahçesinde birleştirildiği aktarıldı. Ülkede 6 kişilik etkinlik kısıtlaması varken Başbakanlıkta 30 kişilik partiler düzenlendiBaşbakan Johnson'ın katılmadığı söz konusu 2 partinin, ülkede Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında etkinliklerin açık havada 6 kişilik gruplarla, kapalı alanlarda ise 2 metrelik sosyal mesafe kuralının uygulandığı dönemde düzenlendiği vurgulandı. İki partiye toplam 30 kişinin katıldığı öğrenildi.Johnson'ın o gece Başbakanlıkta değil, Londra'nın dışındaki Checkers'ta bulunan Başbakanlık konutunda olduğu öğrenildi.Partiler ulusal yasa rağmen düzenlendi: Kraliçe Elizabeth cenazede tek başınaydıBaşbakanlıktaki partiler ayrıca Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 17 Nisan'da yapılan cenaze töreninden bir gün önce düzenlendi. Ulusal yas ilan edilen günlerde Kraliçe II. Elizabeth, Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle cenaze töreninde kilisede tek başına oturmuştu.Özür gecikmedi: 'Doğru yapılmayan şeyler için sorumluluk alması gerekiyor'Şu anda The Sun gazetesinde editör yardımcısı olan James Slack, olayın yol açtığı "öfke" nedeniyle özür diledi ve partinin olmaması gereken bir zamanda düzenlendiğini kabul etti. Ayrıca Başbakan Boris Johnson'ın ofisi de Kraliyet Ailesi'nden özür diledi.Açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın 12 Ocak'ta parlamentodaki sözlerine atıfta bulunularak 10 Numara'nın en yüksek standartlara göre hareket etmesinin beklendiği ve doğru yapılmayan şeyler için sorumluluk alması gerektiği belirtildi.İngiliz basını, özrün resmi kanallar üzerinden yapılan bir telefon görüşmesiyle iletildiğini yazdı.Johnson'ın üzerindeki istifa baskısı artıyorİşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer Başbakanlık'ta yeni parti skandalının ardından yaptığı açıklamada, "Bu, Boris Johnson'ın Başbakanlık makamını ne kadar ciddi şekilde aşağıladığını gösteriyor. Muhafazakarlar İngiltere'yi hayal kırıklığına uğrattı. Bugün Başbakanın saraya sunması gereken tek şey bir özür değil. Boris Johnson doğru olanı yapıp istifa etmeli" dedi.Liberal Demokratların lider Sir Ed Davey de Johnson'ı kişisel olarak Kraliçe'den özür dilemeye çağırdı ve istifa çağrısını yineledi.Diğer partilerİngiltere'deki televizyon ağı ITV tarafından elde edilen bir elektronik postada, ülkede hane halkı dışında buluşmaların yasak olduğu 20 Mayıs 2020'de 100'den fazla Başbakanlık çalışanının bahçedeki bir partiye davet edildiği görülmüştü.Elektronik postada, "Lütfen saat 18.00 itibarıyla bize katılın ve kendi içkinizi getirin" yazarken davete, aralarında Başbakan Johnson ve eşi Carrie Johnson'ın da olduğu 40 kişinin katıldığı iddia edilmişti.Johnson, 12 Ocak'ta parlamentoda yaptığı konuşmada "iş etkinliği" sandığı partiye katıldığını doğrulayarak özür dilemişti. Ancak muhalefet, Johnson'ın görevde daha fazla kalamayacağını belirterek istifasını istemişti.Başbakanlık bahçesinde 15 Mayıs 2020'de de ayrı bir etkinlik düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Başbakanlık personelinin 2020 Noel'i öncesinde de benzer şekilde eğlenceler düzenlediği belirtilmişti.Son haberle birlikte basına yansıyan parti sayısı 11'e çıkmıştı. Partilerle ilgili bir hükümet yetkilisi rapor hazırlamakla görevlendirirken Londra polisi soruşturma açmama kararı almıştı.

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ingiltere, boris johnson, özür, parti, kraliçe elizabeth, ulusal yas, koronavirüs