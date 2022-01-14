Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Koca'dan 'İstanbul' toplantısı sonrası uyarı: Omicron'un bulaşma hızı çok yüksek
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220114/internet-alisverisi-yapan-adam-hic-tanismadigi-babasindan-urun-satin-aldi-1052751317.html
İnternet alışverişi yapan adam, hiç tanışmadığı babasından ürün satın aldı
İnternet alışverişi yapan adam, hiç tanışmadığı babasından ürün satın aldı
İngiltere'de yaşayan Ross Colquhoun isimli bir adam, internetten satın aldığı bir ürün sayesinde hiç görmediği babasıyla bir araya geldi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T18:30+0300
2022-01-14T18:28+0300
dünya
internet sitesi
internetten alışveriş
internet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047994896_0:76:1640:999_1920x0_80_0_0_7bacac206b8ebf45522048b90a2fc326.png
Yaşadıklarını Twitter hesabından paylaşan Colquhoun, Hearts ve Liverpool maşına ilişkin satın aldığı belgeleri babasından aldığını, babasının daha sonra parayı iade ederek kimliğini açıkladığını söyledi. Colquhoun, paylaşımlarında şunları söyledi:"Liverpool'la her zaman bir yakınlığım oldu çünkü babamın annesi hakkında bildiğim birkaç şeyden biri onun Liverpool'lu olduğuydu. Pandemi başlamadan hemen önce, hiç tanımadığım babamdan eBay'den bilmeden bir şey aldım. Parayı geri gönderdi. 'Güldük, ağladık, hikayelerimizi paylaştık'İki yıl sonra, birlikte büyümediğim ailemi tanıma yolculuğuna başladım. Ve bu gece kız kardeşim Erin ile ilk kez tanıştım. Güldük, ağladık ve hikayelerimizi paylaştık. Sanki hayatımız boyunca birbirimizi tanıyor gibiydik. Son derece gergindim, ama kesinlikle güzel bir deneyimdi. Dikkat çekici şekilde benzer görünen hayatlarımız ve deneyimlerimiz hakkında konuştuk.'Ailemin diğer üyeleriyle tanışmayı dört gözle bekliyorum'Erin Glasgow Sanat Okulu'nda okudu, ben ise Edinburgh Sanat Koleji'ne gittim. Hala heyecanlıyım, ama henüz tanışmadığım aile üyeleriyle tanışmayı gerçekten dört gözle bekliyorum.Hiç tanımadığınız aile üyeleriniz varsa, bu süreci yürütmek çok zor olabilir. Umarım bu tweet'ler diğerlerini bir sonraki adımı atmaları için rahatlatır ve ilham verir."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047994896_13:0:1632:1214_1920x0_80_0_0_cf92ca3e2b0f3c16d05e17f673396072.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
internet sitesi, internetten alışveriş, internet

İnternet alışverişi yapan adam, hiç tanışmadığı babasından ürün satın aldı

18:30 14.01.2022
© AAbilgisayar
bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
Abone ol
İngiltere'de yaşayan Ross Colquhoun isimli bir adam, internetten satın aldığı bir ürün sayesinde hiç görmediği babasıyla bir araya geldi.
Yaşadıklarını Twitter hesabından paylaşan Colquhoun, Hearts ve Liverpool maşına ilişkin satın aldığı belgeleri babasından aldığını, babasının daha sonra parayı iade ederek kimliğini açıkladığını söyledi.
Colquhoun, paylaşımlarında şunları söyledi:
"Liverpool'la her zaman bir yakınlığım oldu çünkü babamın annesi hakkında bildiğim birkaç şeyden biri onun Liverpool'lu olduğuydu. Pandemi başlamadan hemen önce, hiç tanımadığım babamdan eBay'den bilmeden bir şey aldım. Parayı geri gönderdi.

'Güldük, ağladık, hikayelerimizi paylaştık'

İki yıl sonra, birlikte büyümediğim ailemi tanıma yolculuğuna başladım. Ve bu gece kız kardeşim Erin ile ilk kez tanıştım. Güldük, ağladık ve hikayelerimizi paylaştık. Sanki hayatımız boyunca birbirimizi tanıyor gibiydik. Son derece gergindim, ama kesinlikle güzel bir deneyimdi. Dikkat çekici şekilde benzer görünen hayatlarımız ve deneyimlerimiz hakkında konuştuk.

'Ailemin diğer üyeleriyle tanışmayı dört gözle bekliyorum'

Erin Glasgow Sanat Okulu'nda okudu, ben ise Edinburgh Sanat Koleji'ne gittim. Hala heyecanlıyım, ama henüz tanışmadığım aile üyeleriyle tanışmayı gerçekten dört gözle bekliyorum.
Hiç tanımadığınız aile üyeleriniz varsa, bu süreci yürütmek çok zor olabilir. Umarım bu tweet'ler diğerlerini bir sonraki adımı atmaları için rahatlatır ve ilham verir."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:56Metro saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Dedektör uyarı vermiş
19:45Polonya'da Kovid-19 Bilim Kurulu'nun 13 üyesi istifa etti
19:40Sağlık Bakanı Koca'dan 'İstanbul' toplantısı sonrası uyarı: Omicron'un bulaşma hızı çok yüksek
19:34Domenec Torrent Galatasaray'a imzayı attı
19:32Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin imzasını taklit eden sahte general gözaltına alındı
19:27ABD'li senatörden Putin ve Rus yetkililere yaptırım teklifi
19:17Define avcıları kazdıkları 9 metrelik tünelde suçüstü yakalandı
19:0619 ile kar ve çığ uyarısı
18:58Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti
18:45Kırım’da gemisavar füze sistemlerinin katılımıyla askeri tatbikat başladı
18:43Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
18:43Almanya Federal Meclisi Üyesi Bystron: AB, ekonomik nedenlerle ‘Sputnik V’i tanımıyor
18:37Almanya'nın büyümesinin 5'te 1'i BioNTech'ten
18:30İnternet alışverişi yapan adam, hiç tanışmadığı babasından ürün satın aldı
18:27Kazakistan, 'Bitcoin cenneti' olma özelliğini kaybedebilir
18:27IEA: Elektrik talebindeki hızlı artış 3 yıl daha yüksek fiyatlar ve emisyonlara neden olabilir
18:17Daha İyi Yargı Derneği Başkanı: 3-4 aylık davaları 4-5 seneden önce bitiremiyoruz
18:10Tarım ve Orman Bakanlığı: Yasaklı ırklardan 20 bin 843 köpek kayıt altına alındı
18:02İngiltere Başbakanı Johnson, ulusal yas sırasında parti düzenlediği için Kraliçe'den özür diledi
18:02Yarın Türkiye-Rusya İş Konseyi başkanlık seçimleri yapılacak