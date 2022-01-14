https://tr.sputniknews.com/20220114/internet-alisverisi-yapan-adam-hic-tanismadigi-babasindan-urun-satin-aldi-1052751317.html

İnternet alışverişi yapan adam, hiç tanışmadığı babasından ürün satın aldı

İnternet alışverişi yapan adam, hiç tanışmadığı babasından ürün satın aldı

İngiltere'de yaşayan Ross Colquhoun isimli bir adam, internetten satın aldığı bir ürün sayesinde hiç görmediği babasıyla bir araya geldi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T18:30+0300

2022-01-14T18:30+0300

2022-01-14T18:28+0300

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Yaşadıklarını Twitter hesabından paylaşan Colquhoun, Hearts ve Liverpool maşına ilişkin satın aldığı belgeleri babasından aldığını, babasının daha sonra parayı iade ederek kimliğini açıkladığını söyledi. Colquhoun, paylaşımlarında şunları söyledi:"Liverpool'la her zaman bir yakınlığım oldu çünkü babamın annesi hakkında bildiğim birkaç şeyden biri onun Liverpool'lu olduğuydu. Pandemi başlamadan hemen önce, hiç tanımadığım babamdan eBay'den bilmeden bir şey aldım. Parayı geri gönderdi. 'Güldük, ağladık, hikayelerimizi paylaştık'İki yıl sonra, birlikte büyümediğim ailemi tanıma yolculuğuna başladım. Ve bu gece kız kardeşim Erin ile ilk kez tanıştım. Güldük, ağladık ve hikayelerimizi paylaştık. Sanki hayatımız boyunca birbirimizi tanıyor gibiydik. Son derece gergindim, ama kesinlikle güzel bir deneyimdi. Dikkat çekici şekilde benzer görünen hayatlarımız ve deneyimlerimiz hakkında konuştuk.'Ailemin diğer üyeleriyle tanışmayı dört gözle bekliyorum'Erin Glasgow Sanat Okulu'nda okudu, ben ise Edinburgh Sanat Koleji'ne gittim. Hala heyecanlıyım, ama henüz tanışmadığım aile üyeleriyle tanışmayı gerçekten dört gözle bekliyorum.Hiç tanımadığınız aile üyeleriniz varsa, bu süreci yürütmek çok zor olabilir. Umarım bu tweet'ler diğerlerini bir sonraki adımı atmaları için rahatlatır ve ilham verir."

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