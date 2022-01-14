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İspanya'da aralık enflasyonu 29 yılın en yükseğini gördü
İspanya'da aralık enflasyonu 29 yılın en yükseğini gördü
İspanya'da aralık ayı enflasyonu yüzde 6.5'e çıkarak son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T14:19+0300
2022-01-14T14:24+0300
ekonomi
ispanya
elektrik
enflasyon
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İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1.2 artarak 29 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 6.5'e çıktı.1992 yılının mayıs ayında enflasyon en yüksek seviye olarak 6.49'u görmüştü.INE, 2021 yılı enflasyon ortalamasının yüzde 3.1 olduğunu kaydetti.İstatistiklere göre TÜFE'de yüzde 6.5'e kadar ulaşan artışın temel nedeni elektrik fiyatlarındaki artış olarak gösterilirken baklagiller, sebze, ekmek, tahıl ve et fiyatlarında artan fiyatların da dikkati çektiği vurgulandı.İspanya'da elektrik fiyatları 2021'in aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 23.3 artış kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211222/enflasyonla-mucadele-eden-polonya-yakit-fiyatlarindaki-katma-deger-vergisini-kaldiracak-1052011448.html
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ispanya, elektrik, enflasyon

İspanya'da aralık enflasyonu 29 yılın en yükseğini gördü

14:19 14.01.2022 (güncellendi: 14:24 14.01.2022)
© AAİspanya, market, alışveriş
İspanya, market, alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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İspanya'da aralık ayı enflasyonu yüzde 6.5'e çıkarak son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1.2 artarak 29 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 6.5'e çıktı.
1992 yılının mayıs ayında enflasyon en yüksek seviye olarak 6.49'u görmüştü.
INE, 2021 yılı enflasyon ortalamasının yüzde 3.1 olduğunu kaydetti.
İstatistiklere göre TÜFE'de yüzde 6.5'e kadar ulaşan artışın temel nedeni elektrik fiyatlarındaki artış olarak gösterilirken baklagiller, sebze, ekmek, tahıl ve et fiyatlarında artan fiyatların da dikkati çektiği vurgulandı.
İspanya'da elektrik fiyatları 2021'in aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 23.3 artış kaydetti.
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