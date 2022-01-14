https://tr.sputniknews.com/20220114/israil-ordusu-2-komutanini-yanlislikla-oldurdu-1052722635.html

İsrail ordusu 2 komutanını ‘yanlışlıkla’ öldürdü

İsrail ordusu 2 komutanını ‘yanlışlıkla’ öldürdü

İsrail ordusu, gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi yakınlarındaki bir üste açılan "dost ateşi" sonucu 2 askerin öldüğünü... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T00:39+0300

2022-01-14T00:39+0300

2022-01-14T00:39+0300

dünya

israil

ürdün

naftali bennett

ürdün vadisi

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Bu gece Ürdün Vadisi'ndeki bir kampın yakınında yapılan nöbet çalışmaları sırasında, dost ateşi sonucu 2 İsrailli subay öldürüldü" ifadeleri kullanıldıAçıklamada, "yanlış teşhis" nedeniyle askerlerin birbirlerine ateş açtıkları aktarılırken, subayların ailelerine durumun haber verildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Kimliğini açıklamayan üst düzey bir subay İsrail'in "Walla" haber sitesine yaptığı açıklamada, öldürülen 2 subayın "İsrail ordusundaki seçkin komando birliklerinden birinin komutasından" olduğunu söyledi.Olayın çok acımasızca meydana geldiğini vurgulayan İsrailli subay, şunları kaydetti:Haaretz’in haberine göre, ilk belirlemelere göre iki bölük komutanı devriye sırasında Nebi Musa üssü yakınlarında “şüpheli şahıs” gördüklerini sanarak havaya ateş açtı. Bir başka asker ise kendisine ateş açtıklarını sanarak 2 askeri vurarak öldürdü.İsrail Başbakanı Naftali Bennett bir taziye mesajı yayımlayarak yaşanan olayı “çok üzücü” diye niteledi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da olaya ilişkin “derin üzüntü” duyduğunu belirterek “böyle bir felaketin tekrarlanmaması için kapsamlı bir soruşturma” yapılacağını açıkladı.

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