İsrail ordusu 2 komutanını ‘yanlışlıkla’ öldürdü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Bu gece Ürdün Vadisi'ndeki bir kampın yakınında yapılan nöbet çalışmaları sırasında, dost ateşi sonucu 2 İsrailli subay öldürüldü" ifadeleri kullanıldıAçıklamada, "yanlış teşhis" nedeniyle askerlerin birbirlerine ateş açtıkları aktarılırken, subayların ailelerine durumun haber verildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Kimliğini açıklamayan üst düzey bir subay İsrail'in "Walla" haber sitesine yaptığı açıklamada, öldürülen 2 subayın "İsrail ordusundaki seçkin komando birliklerinden birinin komutasından" olduğunu söyledi.Olayın çok acımasızca meydana geldiğini vurgulayan İsrailli subay, şunları kaydetti:Haaretz’in haberine göre, ilk belirlemelere göre iki bölük komutanı devriye sırasında Nebi Musa üssü yakınlarında “şüpheli şahıs” gördüklerini sanarak havaya ateş açtı. Bir başka asker ise kendisine ateş açtıklarını sanarak 2 askeri vurarak öldürdü.İsrail Başbakanı Naftali Bennett bir taziye mesajı yayımlayarak yaşanan olayı “çok üzücü” diye niteledi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da olaya ilişkin “derin üzüntü” duyduğunu belirterek “böyle bir felaketin tekrarlanmaması için kapsamlı bir soruşturma” yapılacağını açıkladı.
İsrail ordusu, gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi yakınlarındaki bir üste açılan "dost ateşi" sonucu 2 askerin öldüğünü duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Bu gece Ürdün Vadisi'ndeki bir kampın yakınında yapılan nöbet çalışmaları sırasında, dost ateşi sonucu 2 İsrailli subay öldürüldü" ifadeleri kullanıldı
Açıklamada, "yanlış teşhis" nedeniyle askerlerin birbirlerine ateş açtıkları aktarılırken, subayların ailelerine durumun haber verildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kimliğini açıklamayan üst düzey bir subay İsrail'in "Walla" haber sitesine yaptığı açıklamada, öldürülen 2 subayın "İsrail ordusundaki seçkin komando birliklerinden birinin komutasından" olduğunu söyledi.
Baruch Dayan HaEmet, what a disaster! Just heartbreaking! Two IDF commando soldiers killed in tragic friendly fire accident | World Israel News https://t.co/0GMrS4Hpt6
Olayın çok acımasızca meydana geldiğini vurgulayan İsrailli subay, şunları kaydetti:
"Olay, Ürdün Vadisi'ndeki Nebi Musa Üssü'nde yapılan tatbikatın ardından yaşanıyor. Söz konusu 2 subay, askeri üssün çevresinde devriye gezmeye çıkıyor, bu sırada bir kişiden şüpheleniyorlar ve onu gözaltına almaya çalışıyorlar. Gözaltı çalışması havaya ateş açılmasıyla sona eriyor. Ancak (şüphelenilerek gözaltına alınmaya çalışılan) bu asker kendisine ateş ettiklerini düşündüğü 2 subayı sırayla vurarak öldürüyor."
Haaretz’in haberine göre, ilk belirlemelere göre iki bölük komutanı devriye sırasında Nebi Musa üssü yakınlarında “şüpheli şahıs” gördüklerini sanarak havaya ateş açtı. Bir başka asker ise kendisine ateş açtıklarını sanarak 2 askeri vurarak öldürdü.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett bir taziye mesajı yayımlayarak yaşanan olayı “çok üzücü” diye niteledi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da olaya ilişkin “derin üzüntü” duyduğunu belirterek “böyle bir felaketin tekrarlanmaması için kapsamlı bir soruşturma” yapılacağını açıkladı.