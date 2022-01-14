https://tr.sputniknews.com/20220114/istanbulda-pkk-operasyonu-8-supheli-gozaltinda-1052740706.html

İstanbul’da PKK operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

İstanbul’da PKK operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik 10 ilçede 11 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T14:11+0300

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türkiye

istanbul

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operasyon

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.Örgütün ülkeye yönelik eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine karşı geçtiğimiz dönemlerde yapılan operasyonlarda yakalanan PKK üyelerinden ele geçirilen dokümanların tercümesinden yeni bulgu ve belgelere ulaşıldı.Polis, PKK/KCK-PYD/YPG'nin aralarında yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a geldiği belirlenen örgüt üyelerinin yakalanması için 10 ayrı ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Özel Harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda yeni örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller elde edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların polisteki ifade işlemleri devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220103/icislerinden-randevu-aciklamasi-pkk-tarafindan-tehdit-ve-harac-istendigi-gerekcesiyle-verildi-1052336789.html

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