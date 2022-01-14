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İstanbul'da sollama yapan araç, bir başka otomobile çarpıp kaçtı
İstanbul'da sollama yapan araç, bir başka otomobile çarpıp kaçtı
İstanbul Esenyurt'ta trafikte hatalı solama yapan bir otomobil, bir araca yan tarafından çarptı ve kaçtı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T10:16+0300
2022-01-14T10:16+0300
türkiye
istanbul
trafik kazası
kaza
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TEM Otoyolu Haramidere bağlantısı Esenyurt mevkiinde, bir sürücü otomobiliyle, Batuhan Canlı idaresindeki otomobile çarptı. Otomobilde bulunanlar kazadan yara almadan kurtulurken, sürücü aracıyla yan yola girip, kaçtı.Otomobilinde hasar oluşan Canlı ise sürücünün kendisine ulaşmaması üzerine polis giderek şikayetçi oldu. Kaza anı Canlı’nın otomobilindeki arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.'İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz'Batuhan Canlı, “Arkamdan gelen beyaz renkli bir araç, selektör yaptı. Sağ şeride geçerken, sollama kararı aldığını anladım. Sollamak için hamle yaparken, benim aracıma vurdu. Hız kesmeden, yan yola girerek uzaklaştı. Ben kazanın şoku ile peşinden gidip gitmeme arasında kaldım. 2 gün kadar bana ulaşmasını bekledim. Cuma günü yaşanmıştı bu olay. 7 bin liralık bir hasardan bahsediyorlar. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Belki bir acelesi vardı, başka bir şey vardı ya da tamam ama bana bir şekilde ulaşsın. Mağduriyeti giderelim” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220112/telefona-bakarken-kaza-yapan-otobus-soforune-6-yil-8-ay-hapis-1052658478.html
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istanbul, trafik kazası, kaza

İstanbul'da sollama yapan araç, bir başka otomobile çarpıp kaçtı

10:16 14.01.2022
© DHAİstanbul'da sollama yapan araç bir başka otomobile çarpıp kaçtı
İstanbul'da sollama yapan araç bir başka otomobile çarpıp kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© DHA
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İstanbul Esenyurt'ta trafikte hatalı solama yapan bir otomobil, bir araca yan tarafından çarptı ve kaçtı.
TEM Otoyolu Haramidere bağlantısı Esenyurt mevkiinde, bir sürücü otomobiliyle, Batuhan Canlı idaresindeki otomobile çarptı. Otomobilde bulunanlar kazadan yara almadan kurtulurken, sürücü aracıyla yan yola girip, kaçtı.
Otomobilinde hasar oluşan Canlı ise sürücünün kendisine ulaşmaması üzerine polis giderek şikayetçi oldu. Kaza anı Canlı’nın otomobilindeki arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

'İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz'

Batuhan Canlı, “Arkamdan gelen beyaz renkli bir araç, selektör yaptı. Sağ şeride geçerken, sollama kararı aldığını anladım. Sollamak için hamle yaparken, benim aracıma vurdu. Hız kesmeden, yan yola girerek uzaklaştı. Ben kazanın şoku ile peşinden gidip gitmeme arasında kaldım. 2 gün kadar bana ulaşmasını bekledim. Cuma günü yaşanmıştı bu olay. 7 bin liralık bir hasardan bahsediyorlar. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Belki bir acelesi vardı, başka bir şey vardı ya da tamam ama bana bir şekilde ulaşsın. Mağduriyeti giderelim” dedi.
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