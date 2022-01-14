İstanbul'un köklü lisesinde Almanca öğretmeni, porno film yıldızı çıktı

Çekmeköy'deki eğitim kurumlarından birinin lise bölümünde Almanca öğretmeni olan Patrick H.’nin porno filmlerde rol aldığı ortaya çıktı.Tv100'den Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; Patrick H.’nin rol aldığı porno filmi görüntülerinin internet üzerinden öğrenciler arasında yayılması üzerine olay patlak verdi. Öğrencilerin durumu ailelerine iletmesiyle veliler okul yönetimine şikayette bulundu.Okul yönetimi yaptığı incelemede yetişkin filmlerinde rol alan kişinin Almanca öğretmeni Patrick H. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Patrick H. görevden alınıp okuldaki işine son verildi.Veliler, öğretmenin araştırılmadan işe alındığı gerekçesiyle yönetime tepki gösterdi.
İstanbul’un en köklü vakıf liselerinden birisinde, Almanca öğretmeni Patrick H.’nin cinsel içerikli filmlerde rol aldığı ortaya çıktı. Olayın duyulması üzerine okul yönetimi Alman vatandaşı öğretmenin görevine son verdi. Öğretmeni yakalayan ise öğrencileri oldu.
Çekmeköy'deki eğitim kurumlarından birinin lise bölümünde Almanca öğretmeni olan Patrick H.’nin porno filmlerde rol aldığı ortaya çıktı.
Tv100'den Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; Patrick H.’nin rol aldığı porno filmi görüntülerinin internet üzerinden öğrenciler arasında yayılması üzerine olay patlak verdi. Öğrencilerin durumu ailelerine iletmesiyle veliler okul yönetimine şikayette bulundu.
Okul yönetimi yaptığı incelemede yetişkin filmlerinde rol alan kişinin Almanca öğretmeni Patrick H. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Patrick H. görevden alınıp okuldaki işine son verildi.
Veliler, öğretmenin araştırılmadan işe alındığı gerekçesiyle yönetime tepki gösterdi.