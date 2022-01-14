Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220114/karamollaoglu-birkac-gun-icinde-taburcu-olacagim-1052746977.html
Karamollaoğlu: Birkaç gün içinde taburcu olacağım
Karamollaoğlu: Birkaç gün içinde taburcu olacağım
Bir süredir hastanede Kovid-19 tedavisi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, birkaç gün içinde taburcu olacağını söyledi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T16:48+0300
2022-01-14T16:48+0300
politika
temel karamollaoğlu
hastalık
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044809771_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_6440c601b8502763aae6761430089967.jpg
Twitter'dan paylaşım yapan Karamollaoğlu, saklı durumuna ilişkin olarak güncel bilgi verdi.Karamollaoğlu, "Cenâb-ı Hâkk'a hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım. Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044809771_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_6a400ee2f1b69b65738207b170f55d74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
temel karamollaoğlu, hastalık, kovid-19

Karamollaoğlu: Birkaç gün içinde taburcu olacağım

16:48 14.01.2022
© AATemel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
Abone ol
Bir süredir hastanede Kovid-19 tedavisi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, birkaç gün içinde taburcu olacağını söyledi.
Twitter'dan paylaşım yapan Karamollaoğlu, saklı durumuna ilişkin olarak güncel bilgi verdi.
Karamollaoğlu, "Cenâb-ı Hâkk'a hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım. Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:53Batı medyasına göre 'CIA, ABD'de Ukraynalılara Rusya'ya karşı paramiliter isyan eğitimi veriyor'
16:51Putin'den Belarus Büyükelçiliği’ne yeni atama
16:48Karamollaoğlu: Birkaç gün içinde taburcu olacağım
16:46Devlet Başkanlığı yerleşkesinde kenevir yetiştiren Güney Afrikalı 'Kral Khoisan' tutuklandı
16:41Hollanda Kralı, sömürgeciliği hatırlattığı için Kraliyet arabasını kullanmayacak
16:36SSK ve Bağ-Kur aylıkları tatil günlerinde de ödenecek
16:18Sri Lanka’da plastik atıkları yutan 2 fil daha öldü
16:16YouTuber iklim değişikliğine dikkat çekmek için buz tutmuş göle daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi
16:15Elektriği kesmeye gelen görevlilere 'mınçıka' ile saldırdılar
16:07Cristiano Ronaldo: 42 yaşıma kadar futbol oynamaya devam etmek istiyorum
15:50Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den Kılıçdaroğlu'na Semra Güzel tepkisi: Niye kınayamıyorsun?
15:462021'de en çok indirilen PlayStation oyunları
15:46Tokayev, Şimkent ve iki bölgede daha olağanüstü hali kaldırdı
15:40Arnavutköy'de çiğ köfteciye silahlı saldırı kamerada
15:27Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı
15:23Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik
15:18'Bakü ve Erivan, sınırların belirlenmesi için komisyon kurulmasında sözlü olarak anlaştı'
15:11Ucuz ekmek satan fırının şoförüne silahlı saldırı
15:09Türk Dışişleri: Ermenistan'la ön şart olmaksızın görüşme konusunda mutabık kalındı
15:09İstanbul'da Forex işlemlerinden haksız kazanç elde eden suç örgütüne dava