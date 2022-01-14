Karamollaoğlu: Birkaç gün içinde taburcu olacağım

Twitter'dan paylaşım yapan Karamollaoğlu, saklı durumuna ilişkin olarak güncel bilgi verdi.Karamollaoğlu, "Cenâb-ı Hâkk'a hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım. Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.
Bir süredir hastanede Kovid-19 tedavisi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, birkaç gün içinde taburcu olacağını söyledi.
Twitter'dan paylaşım yapan Karamollaoğlu, saklı durumuna ilişkin olarak güncel bilgi verdi.
Karamollaoğlu, "Cenâb-ı Hâkk'a hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım. Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.
Cenâb-ı Hâkk'a hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım.
Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.