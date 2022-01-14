EKONOMİ
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Kazakistan, 'Bitcoin cenneti' olma özelliğini kaybedebilir
Çin'in kripto para madenciliğini yasaklamasının ardından Bitcoin madencilerinin gözdesi haline gelen ve 'Bitcoin cenneti' olarak anılmaya başlayan Kazakistan, ülkede yaşanan protesto olaylarının ardından bu sıfatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterileri, bu ülkedeki kripto madencilerini ve kripto para piyasasını ciddi anlamda etkiledi.
Reuters'in haberine göre dünyanın ikinci büyük madencilik merkezindeki internet kesintileri, kripto para üretmek için kullanılan veri merkezlerini çevrimdışı duruma getirdiğinden Bitcoin'in küresel bilgi işlem gücünün yaklaşık yüzde 13 oranında düşmesine neden oldu.
Kazakistan'da yaşanan internet kesintilerinin ardından sıkılaştırma düzenlemeleri geleceğine dair endişeleri artan bazı büyük madenciler, 'küresel kripto transfer merkezi' olarak tanımlanan bu ülkeden ayrılmak istiyor.
Kazakistan'daki ucuz enerjiden yararlanmak için operasyonlarını Çin'den Kazakistan'a taşıyan kripto para madencisi Vincent Liu, yaşanan olayların ardından operasyonlarını Kuzey Amerika veya Rusya'ya kaydırmayı düşünmeye başladığını söyledi.
Liu, "İki veya üç yıl önce, istikrarlı siyasi ortam ve istikrarlı elektrik enerjisi nedeniyle Kazakistan'ı madencilik endüstrisinin cenneti olarak adlandırıyorduk. Ancak şimdi durum değerlendirmesi yapıyoruz. Sanırım operasyonların bir kısmını Kazakistan'da tutacağız ve bir kısmını başka ülkelere taşıyacağız" dedi
Kazakistan'daki ucuz enerjiden yararlanmak için operasyonlarını Çin'den Kazakistan'a taşıyan kripto para madencisi Vincent Liu, yaşanan olayların ardından operasyonlarını Kuzey Amerika veya Rusya'ya kaydırmayı düşünmeye başladığını söyledi.
Liu, "İki veya üç yıl önce, istikrarlı siyasi ortam ve istikrarlı elektrik enerjisi nedeniyle Kazakistan'ı madencilik endüstrisinin cenneti olarak adlandırıyorduk. Ancak şimdi durum değerlendirmesi yapıyoruz. Sanırım operasyonların bir kısmını Kazakistan'da tutacağız ve bir kısmını başka ülkelere taşıyacağız" dedi