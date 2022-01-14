https://tr.sputniknews.com/20220114/kazakistan-bitcoin-cenneti-olma-ozelligini-kaybedebilir-1052751070.html

Kazakistan, 'Bitcoin cenneti' olma özelliğini kaybedebilir

Kazakistan, 'Bitcoin cenneti' olma özelliğini kaybedebilir

Çin'in kripto para madenciliğini yasaklamasının ardından Bitcoin madencilerinin gözdesi haline gelen ve 'Bitcoin cenneti' olarak anılmaya başlayan Kazakistan... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T18:27+0300

2022-01-14T18:27+0300

2022-01-14T18:27+0300

ekonomi

kazakistan

bitcoin

haberler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050610603_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_72697de1eddc1e300cdb83204c76ba2e.jpg

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterileri, bu ülkedeki kripto madencilerini ve kripto para piyasasını ciddi anlamda etkiledi.Reuters'in haberine göre dünyanın ikinci büyük madencilik merkezindeki internet kesintileri, kripto para üretmek için kullanılan veri merkezlerini çevrimdışı duruma getirdiğinden Bitcoin'in küresel bilgi işlem gücünün yaklaşık yüzde 13 oranında düşmesine neden oldu.Kazakistan'da yaşanan internet kesintilerinin ardından sıkılaştırma düzenlemeleri geleceğine dair endişeleri artan bazı büyük madenciler, 'küresel kripto transfer merkezi' olarak tanımlanan bu ülkeden ayrılmak istiyor.Kazakistan'daki ucuz enerjiden yararlanmak için operasyonlarını Çin'den Kazakistan'a taşıyan kripto para madencisi Vincent Liu, yaşanan olayların ardından operasyonlarını Kuzey Amerika veya Rusya'ya kaydırmayı düşünmeye başladığını söyledi.Liu, "İki veya üç yıl önce, istikrarlı siyasi ortam ve istikrarlı elektrik enerjisi nedeniyle Kazakistan'ı madencilik endüstrisinin cenneti olarak adlandırıyorduk. Ancak şimdi durum değerlendirmesi yapıyoruz. Sanırım operasyonların bir kısmını Kazakistan'da tutacağız ve bir kısmını başka ülkelere taşıyacağız" dedi

kazakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kazakistan, bitcoin, haberler