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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/kgao-genel-sekreteri-zas-baris-gucu-kazakistana-zamaninda-gonderildi-1052755907.html
KGAÖ Genel Sekreteri Zas: Barış gücü Kazakistan'a zamanında gönderildi
KGAÖ Genel Sekreteri Zas: Barış gücü Kazakistan'a zamanında gönderildi
Kazakistan lideri Tokayev'in KGAÖ'ye yaptığı yardım çağrısının ülkedeki zor duruma uygun olduğunu söyleyen Zas, barış gücü birliklerinin zamanında... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T22:14+0300
2022-01-14T22:23+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
barış gücü
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
şiddet eylemleri
kasım cömert tokayev
stanislav zas
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in ülkedeki protestolar ve şiddet eylemlerinin ardından sunduğu yardım talebi ve Kolektif Barış Gücü'nün Kazakistan'a intikaline ilişkin değerlendirmede bulundu.Rossiya-24 televizyonuna konuşan Zas, "Zamanında atılan bir adımdı. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in KGAÖ’ye yardım çağrısının tamamen ülkede o andaki zor duruma uygun olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.'Kazakistan'ın içişlerine müdahale olmadı'Zas, "Barış gücü birliklerinin içişlerine müdahalesi söz konusu değil. Onlar sadece verilen görevi yerine getirdi" dedi.Barış gücü askerlerinin Kazakistan’da bulunduğu kısa sürede, yerel halkla tek bir sorunun yaşanmadığını vurgulayan KGAÖ Genel Sekreteri, şöyle devam etti: "Bilakis destek ihtiyacı hissediliyordu. Barış gücü askerlerinin eylemlerini anlayışla karşıladılar. Böyle kısa bir süre içinde apar topar Kazakistan'a getirilen barış gücü askerleri de iyi niyetliydi, dost bir ülkeye gittiklerini, savaşmak değil, barış ve güveni tesis etmek üzere oraya gittiklerini net bir şekilde anlıyorlardı."'KGAÖ, güvenliği sağlama imkanına sahip'Öte yandan Zas, "KGAÖ, tüm üye ülkelerinin oluşturduğu bu bölgede, gerçek anlamda ortaklaşa güvenlik ve istikrarı sağlama imkanına sahip. Tüm bu olaylardan böyle bir sonuç çıkarılabilir" diye konuştu.'Durumun normalleştiğini söylemek için erken'Kazakistan'ın bazı bölgelerinde halâ olağanüstü halin devam ettiğini anımsatan KGAÖ Genel Sekreteri, "5 bölgede kaldırıldı. Yarın bazı bölgelerde daha kaldırılacak. Kısıtlamalar aşamalar halinde yumuşatılıyor. Ülkenin normal hayata dönmeye başladığını söyleyebiliriz. Artık dönüm noktasının geçildiğini söyleyebiliriz. Ancak durumun tamamen normalleştiğini söylemek için erken" değerlendirmesini yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/kazakistan-buyukelcisi-toplamda-8-bin-kisi-tutuklandi-sorusturmalar-devam-ediyor-1052626806.html
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kazakistan, barış gücü, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), şiddet eylemleri, kasım cömert tokayev, stanislav zas

KGAÖ Genel Sekreteri Zas: Barış gücü Kazakistan'a zamanında gönderildi

22:14 14.01.2022 (güncellendi: 22:23 14.01.2022)
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVRusya- KGAÖ- Barış güçleri
Rusya- KGAÖ- Barış güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
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Kazakistan lideri Tokayev'in KGAÖ'ye yaptığı yardım çağrısının ülkedeki zor duruma uygun olduğunu söyleyen Zas, barış gücü birliklerinin zamanında gönderildiğini ifade etti.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in ülkedeki protestolar ve şiddet eylemlerinin ardından sunduğu yardım talebi ve Kolektif Barış Gücü'nün Kazakistan'a intikaline ilişkin değerlendirmede bulundu.
Rossiya-24 televizyonuna konuşan Zas, "Zamanında atılan bir adımdı. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in KGAÖ’ye yardım çağrısının tamamen ülkede o andaki zor duruma uygun olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'Kazakistan'ın içişlerine müdahale olmadı'

Zas, "Barış gücü birliklerinin içişlerine müdahalesi söz konusu değil. Onlar sadece verilen görevi yerine getirdi" dedi.
Barış gücü askerlerinin Kazakistan’da bulunduğu kısa sürede, yerel halkla tek bir sorunun yaşanmadığını vurgulayan KGAÖ Genel Sekreteri, şöyle devam etti: "Bilakis destek ihtiyacı hissediliyordu. Barış gücü askerlerinin eylemlerini anlayışla karşıladılar. Böyle kısa bir süre içinde apar topar Kazakistan'a getirilen barış gücü askerleri de iyi niyetliydi, dost bir ülkeye gittiklerini, savaşmak değil, barış ve güveni tesis etmek üzere oraya gittiklerini net bir şekilde anlıyorlardı."

'KGAÖ, güvenliği sağlama imkanına sahip'

Öte yandan Zas, "KGAÖ, tüm üye ülkelerinin oluşturduğu bu bölgede, gerçek anlamda ortaklaşa güvenlik ve istikrarı sağlama imkanına sahip. Tüm bu olaylardan böyle bir sonuç çıkarılabilir" diye konuştu.

'Durumun normalleştiğini söylemek için erken'

Kazakistan'ın bazı bölgelerinde halâ olağanüstü halin devam ettiğini anımsatan KGAÖ Genel Sekreteri, "5 bölgede kaldırıldı. Yarın bazı bölgelerde daha kaldırılacak. Kısıtlamalar aşamalar halinde yumuşatılıyor. Ülkenin normal hayata dönmeye başladığını söyleyebiliriz. Artık dönüm noktasının geçildiğini söyleyebiliriz. Ancak durumun tamamen normalleştiğini söylemek için erken" değerlendirmesini yaptı.
Kazakistan'da hükümet karşıtı protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
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