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Kırım’da gemisavar füze sistemlerinin katılımıyla askeri tatbikat başladı
Kırım’da gemisavar füze sistemlerinin katılımıyla askeri tatbikat başladı
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’ndeki Opuk poligonunda, Karadeniz Filosu’na ait ‘Bal’ ve ‘Bastion’ gemisavar füze sistemlerinin katılımıyla askeri... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T18:45+0300
2022-01-14T18:43+0300
dünya
rusya
tatbikat
bastion
kırım
bastion kıyı füze sistemleri
donanma
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Rus Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu Füze ve Top Birliği’ne bağlı ‘Bal’ ve ‘Bastion’ gemisavar ve kıyı koruma mobil füze sistemleri taburları bugün Novorossiysk Deniz Üssü’nden Kırım’daki Opuk poligonuna yürüyüş gerçekleştirdi.Tatbikata toplamda 50 adet askeri ve özel teçhizat kaldığı belirtilen açıklamada, “Kapsamlı tatbikatın temel amacı, olası düşman saldırılarına karşı kıyı koruma görevi üzerinde çalışmak” ifadesine yer verildi.Gemisavar füze sistemlerin, deniz hedefleri vurma simülasyonunu gerçekleştireceğini belirten Karadeniz Filosu, taburların mevzi değiştirerek atışlar yapma alanındaki yeteneklerini geliştireceği kaydedildi.
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rusya, tatbikat, bastion, kırım, bastion kıyı füze sistemleri, donanma

Kırım’da gemisavar füze sistemlerinin katılımıyla askeri tatbikat başladı

18:45 14.01.2022
© Sputnik / Александр Батанов / Fotoğraf bankasına gir Eysk ve Kasimov
 Eysk ve Kasimov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Александр Батанов
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’ndeki Opuk poligonunda, Karadeniz Filosu’na ait ‘Bal’ ve ‘Bastion’ gemisavar füze sistemlerinin katılımıyla askeri tatbikat başladı.
Rus Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu Füze ve Top Birliği’ne bağlı ‘Bal’ ve ‘Bastion’ gemisavar ve kıyı koruma mobil füze sistemleri taburları bugün Novorossiysk Deniz Üssü’nden Kırım’daki Opuk poligonuna yürüyüş gerçekleştirdi.
Tatbikata toplamda 50 adet askeri ve özel teçhizat kaldığı belirtilen açıklamada, “Kapsamlı tatbikatın temel amacı, olası düşman saldırılarına karşı kıyı koruma görevi üzerinde çalışmak” ifadesine yer verildi.
Gemisavar füze sistemlerin, deniz hedefleri vurma simülasyonunu gerçekleştireceğini belirten Karadeniz Filosu, taburların mevzi değiştirerek atışlar yapma alanındaki yeteneklerini geliştireceği kaydedildi.
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