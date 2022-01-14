Kovid-19'a rağmen binlerce Hindu festival için Ganj Nehri'nde yıkandı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 264 bin 202 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının da 36 milyon 58 bine yükseldiği açıkladı. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise 315 olarak açıklanırken, toplam can kaybı da 485 bin 350'ye ulaştı.