Kovid-19'a rağmen binlerce Hindu festival için Ganj Nehri'nde yıkandı

© EPAUttar Pradeş eyaletinden ailesiyle birlikte Ganj Nehrine yıkanmak için gelen Ram Phal Tripathi, “Maskeyle nefes alamıyorum. Her yıl buraya dalış yapmak için geliyorum. Bu yıl nasıl kaçırabilirdim ki” dedi.
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Uttar Pradeş eyaletinden ailesiyle birlikte Ganj Nehrine yıkanmak için gelen Ram Phal Tripathi, “Maskeyle nefes alamıyorum. Her yıl buraya dalış yapmak için geliyorum. Bu yıl nasıl kaçırabilirdim ki” dedi.
© EPABinlerce Hindu'nun Ganj Nehri'nde yıkanarak günahlarından arındığına inandığı günde çok az sayıda kişinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske taktığı görüldü.
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Binlerce Hindu'nun Ganj Nehri'nde yıkanarak günahlarından arındığına inandığı günde çok az sayıda kişinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske taktığı görüldü.
© EPAHindistanlı doktorların bu yıl festivalin Kovid-19'u aşırı yaymasından endişe ettikleri için Batı Bengal eyalet yüksek mahkemesine festivale verdikleri onay kararının geri çekilmesi için başvuru yapamadığı da öğrenildi.
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Hindistanlı doktorların bu yıl festivalin Kovid-19'u aşırı yaymasından endişe ettikleri için Batı Bengal eyalet yüksek mahkemesine festivale verdikleri onay kararının geri çekilmesi için başvuru yapamadığı da öğrenildi.
© REUTERSHindistan'da her yıl Ocak ayının 14'ünde kutlanan Makar Sankranti Festivali, bu yılda Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa rağmen yapıldı.
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Hindistan'da her yıl Ocak ayının 14'ünde kutlanan Makar Sankranti Festivali, bu yılda Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa rağmen yapıldı.
© REUTERSHindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 264 bin 202 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının da 36 milyon 58 bine yükseldiği açıkladı. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise 315 olarak açıklanırken, toplam can kaybı da 485 bin 350'ye ulaştı.
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Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 264 bin 202 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının da 36 milyon 58 bine yükseldiği açıkladı. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise 315 olarak açıklanırken, toplam can kaybı da 485 bin 350'ye ulaştı.
© REUTERSHindistan'da geçen ay Omicron mutasyonu nedeniyle Kovid-19 vakalarında 30 kat artış yaşanmış fakat çoğu kişinin hastaneye yatmadan evde tedavi olarak iyileşebildiği aktarılmıştı.
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Hindistan'da geçen ay Omicron mutasyonu nedeniyle Kovid-19 vakalarında 30 kat artış yaşanmış fakat çoğu kişinin hastaneye yatmadan evde tedavi olarak iyileşebildiği aktarılmıştı.