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Kovid-19'a rağmen binlerce Hindu festival için Ganj Nehri'nde yıkandı
Kovid-19'a rağmen binlerce Hindu festival için Ganj Nehri'nde yıkandı
Hindistan'da, binlerce kişi Kovid-19’a rağmen Ganj Nehri’ne girerken, Makar Sankranti Festivali kapsamında ortaya renkli görüntüler çıktı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T13:38+0300
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festival
ganj nehri
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hindistan, фото, festival, ganj nehri, kovid-19

Kovid-19'a rağmen binlerce Hindu festival için Ganj Nehri'nde yıkandı

13:38 14.01.2022 (güncellendi: 13:42 14.01.2022)
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Hindistan'da, binlerce kişi Kovid-19’a rağmen Ganj Nehri’ne girerken, Makar Sankranti Festivali kapsamında ortaya renkli görüntüler çıktı.
© EPAUttar Pradeş eyaletinden ailesiyle birlikte Ganj Nehrine yıkanmak için gelen Ram Phal Tripathi, “Maskeyle nefes alamıyorum. Her yıl buraya dalış yapmak için geliyorum. Bu yıl nasıl kaçırabilirdim ki” dedi.
Binlerce Hindu Kovid-19'a rağmen Ganj Nehri'ne girdi - Sputnik Türkiye
1/7
© EPA
Uttar Pradeş eyaletinden ailesiyle birlikte Ganj Nehrine yıkanmak için gelen Ram Phal Tripathi, “Maskeyle nefes alamıyorum. Her yıl buraya dalış yapmak için geliyorum. Bu yıl nasıl kaçırabilirdim ki” dedi.
© EPABinlerce Hindu'nun Ganj Nehri'nde yıkanarak günahlarından arındığına inandığı günde çok az sayıda kişinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske taktığı görüldü.
Binlerce Hindu Kovid-19'a rağmen Ganj Nehri'ne girdi - Sputnik Türkiye
2/7
© EPA
Binlerce Hindu'nun Ganj Nehri'nde yıkanarak günahlarından arındığına inandığı günde çok az sayıda kişinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske taktığı görüldü.
© EPAHindistanlı doktorların bu yıl festivalin Kovid-19'u aşırı yaymasından endişe ettikleri için Batı Bengal eyalet yüksek mahkemesine festivale verdikleri onay kararının geri çekilmesi için başvuru yapamadığı da öğrenildi.
Binlerce Hindu Kovid-19'a rağmen Ganj Nehri'ne girdi - Sputnik Türkiye
3/7
© EPA
Hindistanlı doktorların bu yıl festivalin Kovid-19'u aşırı yaymasından endişe ettikleri için Batı Bengal eyalet yüksek mahkemesine festivale verdikleri onay kararının geri çekilmesi için başvuru yapamadığı da öğrenildi.
© REUTERSHindistan'da her yıl Ocak ayının 14'ünde kutlanan Makar Sankranti Festivali, bu yılda Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa rağmen yapıldı.
Binlerce Hindu Kovid-19'a rağmen Ganj Nehri'ne girdi - Sputnik Türkiye
4/7
© REUTERS
Hindistan'da her yıl Ocak ayının 14'ünde kutlanan Makar Sankranti Festivali, bu yılda Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa rağmen yapıldı.
© REUTERSHindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 264 bin 202 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının da 36 milyon 58 bine yükseldiği açıkladı. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise 315 olarak açıklanırken, toplam can kaybı da 485 bin 350'ye ulaştı.
Binlerce Hindu Kovid-19'a rağmen Ganj Nehri'ne girdi - Sputnik Türkiye
5/7
© REUTERS
Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 264 bin 202 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının da 36 milyon 58 bine yükseldiği açıkladı. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise 315 olarak açıklanırken, toplam can kaybı da 485 bin 350'ye ulaştı.
© REUTERSHindistan'da geçen ay Omicron mutasyonu nedeniyle Kovid-19 vakalarında 30 kat artış yaşanmış fakat çoğu kişinin hastaneye yatmadan evde tedavi olarak iyileşebildiği aktarılmıştı.
Binlerce Hindu Kovid-19'a rağmen Ganj Nehri'ne girdi - Sputnik Türkiye
6/7
© REUTERS
Hindistan'da geçen ay Omicron mutasyonu nedeniyle Kovid-19 vakalarında 30 kat artış yaşanmış fakat çoğu kişinin hastaneye yatmadan evde tedavi olarak iyileşebildiği aktarılmıştı.
© REUTERSGeçen yıl ülkenin kuzeyinde yapılan dini bir toplantı sonrasında ise, Kovid-19 vakalarında büyük bir artış yaşanmıştı.
Binlerce Hindu Kovid-19'a rağmen Ganj Nehri'ne girdi - Sputnik Türkiye
7/7
© REUTERS
Geçen yıl ülkenin kuzeyinde yapılan dini bir toplantı sonrasında ise, Kovid-19 vakalarında büyük bir artış yaşanmıştı.
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