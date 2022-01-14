https://tr.sputniknews.com/20220114/kuzey-koreden-2022nin-ucuncu-fuze-denemesi-1052733838.html

Kuzey Kore'den 2022'nin üçüncü füze denemesi

Kuzey Kore'den 2022'nin üçüncü füze denemesi

Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap, son dönemde füze denemeleri yoğunlaşan Kuzey Kore'nin yeniden tanımlanamayan bir füze fırlattığını duyurdu. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T11:35+0300

2022-01-14T11:35+0300

2022-01-14T11:45+0300

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Yonhap'ın haberine göre Kuzey Kore bugün bir füze denemesi daha gerçekleştirerek son iki haftadaki füze atışları sayısını üçe çıkardı.Kuzey Kore'nin 2022'nin başından bu yana gerçekleştirdiği 3. füze denemesi olarak kayıtlara geçen olay, ABD'nin önceki füze denemelerini 'provokasyon' olarak tanımlayıp yaptırım tehdidinde bulunmasından saatler sonra meydana geldi.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin batı sahilindeki Kuzey Pyongan vilayetinden tanımlanamayan bir füze fırlattığını, füzenin ise doğu sahilleri açıklarında denize düştüğünü açıkladı.Japon Sahil Güvenlik ekiplerinden yapılan açıklamada ise, “Kuzey Kore’nin fırlattığı füze balistik füze olabilir” denildi. Japon sahil güvenlik ekipleri füzenin karaya düştüğünü de belirtti.Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı bir açıklamada, “Kuzey Kore, kendini savunma hakkını kullanıyor” açıklamasını yaparak ABD’nin olayı kasten büyüttüğünü de dile getirmişti.Kuzey Kore devlet medyası, Dışişleri Bakanlığı'nı kaynak gösterdiği haberlerinde ABD'nin diplomasi ve diyalogdan bahsederken, eylemlerinin ise hala Kuzey Kore'yi 'izole etme ve boğma politikasını' gösterdiğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220112/kuzey-kore-hipersonik-fuze-denedigini-dogruladi-1052649493.html

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