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Kuzey Kore'den 2022'nin üçüncü füze denemesi
Kuzey Kore'den 2022'nin üçüncü füze denemesi
Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap, son dönemde füze denemeleri yoğunlaşan Kuzey Kore'nin yeniden tanımlanamayan bir füze fırlattığını duyurdu. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T11:35+0300
2022-01-14T11:45+0300
dünya
abd
kuzey kore
güney kore
japonya
füze denemesi
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Yonhap'ın haberine göre Kuzey Kore bugün bir füze denemesi daha gerçekleştirerek son iki haftadaki füze atışları sayısını üçe çıkardı.Kuzey Kore'nin 2022'nin başından bu yana gerçekleştirdiği 3. füze denemesi olarak kayıtlara geçen olay, ABD'nin önceki füze denemelerini 'provokasyon' olarak tanımlayıp yaptırım tehdidinde bulunmasından saatler sonra meydana geldi.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin batı sahilindeki Kuzey Pyongan vilayetinden tanımlanamayan bir füze fırlattığını, füzenin ise doğu sahilleri açıklarında denize düştüğünü açıkladı.Japon Sahil Güvenlik ekiplerinden yapılan açıklamada ise, “Kuzey Kore’nin fırlattığı füze balistik füze olabilir” denildi. Japon sahil güvenlik ekipleri füzenin karaya düştüğünü de belirtti.Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı bir açıklamada, “Kuzey Kore, kendini savunma hakkını kullanıyor” açıklamasını yaparak ABD’nin olayı kasten büyüttüğünü de dile getirmişti.Kuzey Kore devlet medyası, Dışişleri Bakanlığı'nı kaynak gösterdiği haberlerinde ABD'nin diplomasi ve diyalogdan bahsederken, eylemlerinin ise hala Kuzey Kore'yi 'izole etme ve boğma politikasını' gösterdiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220112/kuzey-kore-hipersonik-fuze-denedigini-dogruladi-1052649493.html
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abd, kuzey kore, güney kore, japonya, füze denemesi

Kuzey Kore'den 2022'nin üçüncü füze denemesi

11:35 14.01.2022 (güncellendi: 11:45 14.01.2022)
© AP PhotoKuzey Kore füze
Kuzey Kore füze - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AP Photo
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Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap, son dönemde füze denemeleri yoğunlaşan Kuzey Kore'nin yeniden tanımlanamayan bir füze fırlattığını duyurdu.
Yonhap'ın haberine göre Kuzey Kore bugün bir füze denemesi daha gerçekleştirerek son iki haftadaki füze atışları sayısını üçe çıkardı.
Kuzey Kore'nin 2022'nin başından bu yana gerçekleştirdiği 3. füze denemesi olarak kayıtlara geçen olay, ABD'nin önceki füze denemelerini 'provokasyon' olarak tanımlayıp yaptırım tehdidinde bulunmasından saatler sonra meydana geldi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin batı sahilindeki Kuzey Pyongan vilayetinden tanımlanamayan bir füze fırlattığını, füzenin ise doğu sahilleri açıklarında denize düştüğünü açıkladı.
Japon Sahil Güvenlik ekiplerinden yapılan açıklamada ise, “Kuzey Kore’nin fırlattığı füze balistik füze olabilir” denildi. Japon sahil güvenlik ekipleri füzenin karaya düştüğünü de belirtti.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı bir açıklamada, “Kuzey Kore, kendini savunma hakkını kullanıyor” açıklamasını yaparak ABD’nin olayı kasten büyüttüğünü de dile getirmişti.
Kuzey Kore'nin, 1000 kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vuran hipersonik füze denediği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
DÜNYA
Kuzey Kore hipersonik füze denediğini doğruladı
12 Ocak, 09:26
Kuzey Kore devlet medyası, Dışişleri Bakanlığı'nı kaynak gösterdiği haberlerinde ABD'nin diplomasi ve diyalogdan bahsederken, eylemlerinin ise hala Kuzey Kore'yi 'izole etme ve boğma politikasını' gösterdiğini belirtti.
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