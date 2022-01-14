https://tr.sputniknews.com/20220114/kuzey-koreden-abdye-olasi-yeni-yaptirimlara-karsi-misilleme-uyarisi-1052726461.html

Kuzey Kore'den ABD'ye olası yeni yaptırımlara karşı misilleme uyarısı

Kuzey Kore'den ABD'ye olası yeni yaptırımlara karşı misilleme uyarısı

Kuzey Kore, son füze denemelerinin ardından ABD ve müttefiklerinin uygulaması muhtemel olan yeni yaptırımlara karşı 'daha güçlü ve kararlı' bir yanıt... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T02:35+0300

2022-01-14T02:35+0300

2022-01-14T02:35+0300

dünya

abd

kuzey kore

füze denemesi

yaptırım

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Kuzey Kore, ABD'yi son füze testleri sonrasında uygulanabilecek olası yaptırımlara karşı 'daha güçlü ve kararlı' bir tepki verileceği konusunda uyardı.Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı açıklamada, "ABD, bu şekilde saldırgan bir tutum benimserse, Kuzey Kore buna daha güçlü ve kararlı bir tepki vermeye mecbur kalacak" ifadelerini kullandı.Dün ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Washington'un, Pyongyang'ın 2021'in eylül ayından bu yana 6 ayrı balistik füze denemesi gerçekleştirmesi nedeniyle BM'ye Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını teklif ettiğini belirtmişti.Kuzey Kore, bu haftanın başında 37 mil irtifada, 620 mil mesafe kat eden bir hipersonik füze test ettiğini duyurmuştu.Söz konusu deneme, bu yılın başından beri Pyongyang'ın 2. füze denemesiydi, ilki ise 5 Ocak'ta gerçekleşmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220112/kuzey-kore-hipersonik-fuze-denedigini-dogruladi-1052649493.html

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