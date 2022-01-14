https://tr.sputniknews.com/20220114/kuzey-koreden-abdye-olasi-yeni-yaptirimlara-karsi-misilleme-uyarisi-1052726461.html
Kuzey Kore'den ABD'ye olası yeni yaptırımlara karşı misilleme uyarısı
Kuzey Kore'den ABD'ye olası yeni yaptırımlara karşı misilleme uyarısı
Kuzey Kore, son füze denemelerinin ardından ABD ve müttefiklerinin uygulaması muhtemel olan yeni yaptırımlara karşı 'daha güçlü ve kararlı' bir yanıt... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T02:35+0300
2022-01-14T02:35+0300
2022-01-14T02:35+0300
dünya
abd
kuzey kore
füze denemesi
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1044036868_53:0:1200:645_1920x0_80_0_0_877e202c43bf0560389a2abd295a39a0.jpg
Kuzey Kore, ABD'yi son füze testleri sonrasında uygulanabilecek olası yaptırımlara karşı 'daha güçlü ve kararlı' bir tepki verileceği konusunda uyardı.Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı açıklamada, "ABD, bu şekilde saldırgan bir tutum benimserse, Kuzey Kore buna daha güçlü ve kararlı bir tepki vermeye mecbur kalacak" ifadelerini kullandı.Dün ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Washington'un, Pyongyang'ın 2021'in eylül ayından bu yana 6 ayrı balistik füze denemesi gerçekleştirmesi nedeniyle BM'ye Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını teklif ettiğini belirtmişti.Kuzey Kore, bu haftanın başında 37 mil irtifada, 620 mil mesafe kat eden bir hipersonik füze test ettiğini duyurmuştu.Söz konusu deneme, bu yılın başından beri Pyongyang'ın 2. füze denemesiydi, ilki ise 5 Ocak'ta gerçekleşmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220112/kuzey-kore-hipersonik-fuze-denedigini-dogruladi-1052649493.html
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1044036868_257:0:1117:645_1920x0_80_0_0_af5cd6e471eabcf3ff6f3e41beebbbf1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, kuzey kore, füze denemesi, yaptırım
Kuzey Kore'den ABD'ye olası yeni yaptırımlara karşı misilleme uyarısı
Kuzey Kore, son füze denemelerinin ardından ABD ve müttefiklerinin uygulaması muhtemel olan yeni yaptırımlara karşı 'daha güçlü ve kararlı' bir yanıt verileceği uyarısında bulundu.
Kuzey Kore, ABD'yi son füze testleri sonrasında uygulanabilecek olası yaptırımlara karşı 'daha güçlü ve kararlı' bir tepki verileceği konusunda uyardı.
Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı açıklamada, "ABD, bu şekilde saldırgan bir tutum benimserse, Kuzey Kore buna daha güçlü ve kararlı bir tepki vermeye mecbur kalacak" ifadelerini kullandı.
Dün ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Washington'un, Pyongyang'ın 2021'in eylül ayından bu yana 6 ayrı balistik füze denemesi gerçekleştirmesi nedeniyle BM'ye Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını teklif ettiğini belirtmişti.
Kuzey Kore, bu haftanın başında 37 mil irtifada, 620 mil mesafe kat eden bir hipersonik füze test ettiğini duyurmuştu.
Söz konusu deneme, bu yılın başından beri Pyongyang'ın 2. füze denemesiydi, ilki ise 5 Ocak'ta gerçekleşmişti.