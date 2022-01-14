Mehmet Barlas: Terörist başı Fetullah Gülen'in partisini kapatmaya kimsenin gücü yetmiyor

"Şimdi gündemde yine parti kapatmaya ilişkin yaygın konuşmalar var.

Burada ilgi çekici olan, galiba parti kapatma konusunda gücümüz yeterse sadece HDP kapatılacak. Ama teröristbaşı Fetullah Gülen'in partisini kapatmaya kimsenin gücü yetmiyor.

Ayrıca bu partinin kaç tane komiseri, kaç tane bölge yetkilisi olduğu bilinmiyor.

Sadece Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in, Abdullah Gül'ün, Fetullah Gülen'e karşı aşırı özenli davrandıkları görülüyor.

Recep Tayyip Erdoğan 30 senedir Türkiye'yi A'dan Z'ye değiştirmeyi, reforme etmeyi başardı.

Ancak son durum şu: HDP'nin kapatılması konuşulabiliyor ama PKK konusunda böyle şeyleri konuşmak mümkün değil.

Ayrıca PKK konusunda fazla ileri gidilirse Amerika'nın öfkeleneceğinden de endişe ediliyor.

Ne diyelim, yaşasın demokrasi."