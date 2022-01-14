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Mehmet Barlas: Terörist başı Fetullah Gülen'in partisini kapatmaya kimsenin gücü yetmiyor
Mehmet Barlas: Terörist başı Fetullah Gülen'in partisini kapatmaya kimsenin gücü yetmiyor
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, HDP'ye açılan parti kapatma davası gündemdeyken, "Galiba parti kapatma konusunda gücümüz yeterse sadece HDP kapatılacak. Ama... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T11:56+0300
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politika
mehmet barlas
fethullah gülen
parti kapatma
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Barlas bugünkü yazısında, gündemdeki parti kapatmaya ilişkin olarak şu görüşlerini dile getirdi:
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mehmet barlas, fethullah gülen, parti kapatma

Mehmet Barlas: Terörist başı Fetullah Gülen'in partisini kapatmaya kimsenin gücü yetmiyor

11:56 14.01.2022 (güncellendi: 12:04 14.01.2022)
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, HDP'ye açılan parti kapatma davası gündemdeyken, "Galiba parti kapatma konusunda gücümüz yeterse sadece HDP kapatılacak. Ama terörist başı Fetullah Gülen'in partisini kapatmaya kimsenin gücü yetmiyor" dedi.
Barlas bugünkü yazısında, gündemdeki parti kapatmaya ilişkin olarak şu görüşlerini dile getirdi:

"Şimdi gündemde yine parti kapatmaya ilişkin yaygın konuşmalar var.

Burada ilgi çekici olan, galiba parti kapatma konusunda gücümüz yeterse sadece HDP kapatılacak. Ama teröristbaşı Fetullah Gülen'in partisini kapatmaya kimsenin gücü yetmiyor.

Ayrıca bu partinin kaç tane komiseri, kaç tane bölge yetkilisi olduğu bilinmiyor.

Sadece Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in, Abdullah Gül'ün, Fetullah Gülen'e karşı aşırı özenli davrandıkları görülüyor.

Recep Tayyip Erdoğan 30 senedir Türkiye'yi A'dan Z'ye değiştirmeyi, reforme etmeyi başardı.

Ancak son durum şu: HDP'nin kapatılması konuşulabiliyor ama PKK konusunda böyle şeyleri konuşmak mümkün değil.

Ayrıca PKK konusunda fazla ileri gidilirse Amerika'nın öfkeleneceğinden de endişe ediliyor.

Ne diyelim, yaşasın demokrasi."

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