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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den Kılıçdaroğlu'na Semra Güzel tepkisi: Niye kınayamıyorsun?
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den Kılıçdaroğlu'na Semra Güzel tepkisi: Niye kınayamıyorsun?
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun HDP'li Milletvekili Semra Güzel'i kınayamadığını belirterek... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T15:50+0300
2022-01-14T16:21+0300
chp
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
muharrem ince
politika
semra güzel
memleket partisi
politika
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti olarak yeni bir kampanya başlattıklarını söyleyerek, "Memleketi karış karış dolaşıyoruz. Konuşuyoruz ve derdimizi anlatıyoruz. Dert dinliyoruz. Dün Niğde ve Nevşehir’deydik, bugün Kayseri’deyiz. Yarın Ankara’da olacağız. Bugün daha önce açıklamama rağmen kampanyayı Kayseri’den başlatıyoruz. Kampanyamız şu; her yıl ocak ayında Mecliste grubu bulunan partiler hazine yardımı alırlar. 2022 yılında AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti 645 milyon TL hazine yardımı alacak. 2022 yılında seçim olursa toplam alacakları para 1.9 milyar TL. Bu büyük para. 2 milyon üniversite öğrencine bin TL para verilebilir. 2 milyon yoksul öğrencinin tablet ve bilgisayar sorunu kalmaz. Memleket Partisi olarak pazartesi günü genel başkanvekilimiz siyasi partilere imzaya açacak. Bu yoksulluk ortamında her 3 gençten 1’i işsizken, dolar rekor kırarken, fabrikalar kapanırken hazineden bu kadar parayı alıp sokaklara bayrak asmak doğru değildir. Biz bugün Kayseri’de kampanyayı açıyoruz. Pazartesi gününden itibaren de hangi siyasi partiler buna katılacak diye imzaya açıyoruz" ifadelerini kullandı.'Tek yol memleket diyoruz''Bir ittifaka katılacak mısınız?' sorusu üzerine İnce, “Biz ne Cumhur ne Millet diyoruz, tek yol memleket diyoruz. Daha zamanımız var. Kurultayımızı yaptık ve seçime katılma hakkını kazandık. 6 Şubat’tan sonra yapılacak bütün seçimlere katılabiliriz. 6 Şubat’tan önce de seçim olamayacağına göre önümüzdeki dönemde Memleket Partisi olarak 50+1’i almak ve tek başına iktidar olmak için bu iktidardan ve bu muhalefetten kurtulmak için var gücümüzle çalışacağız. Seçime yakın boyumuzun ölçüsünü alıp, o zaman yeniden değerlendiririz” cevabını verdi.'Niye kınayamıyorsun?'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li Milletvekili Semra Güzel'e tepki göstermediğini belirten İnce, "HDP’li bir vekilin teröristle fotoğrafı çıktı. Bir milletvekilinin teröristle fotoğrafı olmamalıdır. Bir milletvekilinin sokakta gezen vatandaşla olan fotoğrafının hesabı olmaz, vatandaşın kim olduğunu bilemezsin. Hırsızlıktan hapisten çıkıp gelmiş, bunu bilebilir misin? Burada kimsenin suçu yok ama bir milletvekili teröristle fotoğraf çektiremez. FETÖ, PKK fark etmez, milletvekilinin teröristle fotoğrafı yakışmaz. Savunmakta yakışmaz. Yok açılım süreciymiş de, yok buymuş da. Niye kınayamıyorsun. Açıkça çık ve kına. Ne var bunda yani. Ben FETÖ’yü de kınarım, PKK’yı da kınarım" diye konuştu.
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chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, muharrem ince, politika, semra güzel, memleket partisi

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den Kılıçdaroğlu'na Semra Güzel tepkisi: Niye kınayamıyorsun?

15:50 14.01.2022 (güncellendi: 16:21 14.01.2022)
© İHA / ALİ GÖÇMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© İHA / ALİ GÖÇ
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun HDP'li Milletvekili Semra Güzel'i kınayamadığını belirterek, "Milletvekilinin teröristle fotoğrafı yakışmaz. Savunmakta yakışmaz. Yok açılım süreciymiş de, yok buymuş da. Niye kınayamıyorsun. Açıkça çık ve kına. Ne var bunda yani" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti olarak yeni bir kampanya başlattıklarını söyleyerek, "Memleketi karış karış dolaşıyoruz. Konuşuyoruz ve derdimizi anlatıyoruz. Dert dinliyoruz. Dün Niğde ve Nevşehir’deydik, bugün Kayseri’deyiz. Yarın Ankara’da olacağız. Bugün daha önce açıklamama rağmen kampanyayı Kayseri’den başlatıyoruz. Kampanyamız şu; her yıl ocak ayında Mecliste grubu bulunan partiler hazine yardımı alırlar. 2022 yılında AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti 645 milyon TL hazine yardımı alacak. 2022 yılında seçim olursa toplam alacakları para 1.9 milyar TL. Bu büyük para. 2 milyon üniversite öğrencine bin TL para verilebilir. 2 milyon yoksul öğrencinin tablet ve bilgisayar sorunu kalmaz. Memleket Partisi olarak pazartesi günü genel başkanvekilimiz siyasi partilere imzaya açacak. Bu yoksulluk ortamında her 3 gençten 1’i işsizken, dolar rekor kırarken, fabrikalar kapanırken hazineden bu kadar parayı alıp sokaklara bayrak asmak doğru değildir. Biz bugün Kayseri’de kampanyayı açıyoruz. Pazartesi gününden itibaren de hangi siyasi partiler buna katılacak diye imzaya açıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Tek yol memleket diyoruz'

'Bir ittifaka katılacak mısınız?' sorusu üzerine İnce, “Biz ne Cumhur ne Millet diyoruz, tek yol memleket diyoruz. Daha zamanımız var. Kurultayımızı yaptık ve seçime katılma hakkını kazandık. 6 Şubat’tan sonra yapılacak bütün seçimlere katılabiliriz. 6 Şubat’tan önce de seçim olamayacağına göre önümüzdeki dönemde Memleket Partisi olarak 50+1’i almak ve tek başına iktidar olmak için bu iktidardan ve bu muhalefetten kurtulmak için var gücümüzle çalışacağız. Seçime yakın boyumuzun ölçüsünü alıp, o zaman yeniden değerlendiririz” cevabını verdi.

'Niye kınayamıyorsun?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li Milletvekili Semra Güzel'e tepki göstermediğini belirten İnce, "HDP’li bir vekilin teröristle fotoğrafı çıktı. Bir milletvekilinin teröristle fotoğrafı olmamalıdır. Bir milletvekilinin sokakta gezen vatandaşla olan fotoğrafının hesabı olmaz, vatandaşın kim olduğunu bilemezsin. Hırsızlıktan hapisten çıkıp gelmiş, bunu bilebilir misin? Burada kimsenin suçu yok ama bir milletvekili teröristle fotoğraf çektiremez. FETÖ, PKK fark etmez, milletvekilinin teröristle fotoğrafı yakışmaz. Savunmakta yakışmaz. Yok açılım süreciymiş de, yok buymuş da. Niye kınayamıyorsun. Açıkça çık ve kına. Ne var bunda yani. Ben FETÖ’yü de kınarım, PKK’yı da kınarım" diye konuştu.
Semra Güzel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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