Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220114/memur-ve-emekliye-25-puanlik-ek-zam-15-ocaka-yetismeyecek-1052726063.html
Memur ve emekliye 2.5 puanlık ek zam 15 Ocak'a yetişmeyecek
Memur ve emekliye 2.5 puanlık ek zam 15 Ocak'a yetişmeyecek
Kanun teklifinin memurların maaşlarını alacağı 15 Ocak öncesi kanunlaştırılması planlanıyordu ancak toplantı yeter sayısı bulunamadığı için Meclis Genel Kurulu... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T02:21+0300
2022-01-14T02:21+0300
türkiye
ak parti
mhp
tbmm
memur
emekli
önerge
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049810450_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d8832ccdb0a09619c6c4bcc70947ed7.jpg
AK Parti ve MHP, teklifte yer alan müteahhitlere fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenlemenin görüşmeleri sırasında maddeye “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Aralık 2021 tarihinden önce ihale edilen ve maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden sözleşmelerde, süre uzatımı verilmesi dahil maddedeki sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından farklı düzenlemeler yapılabilir" fıkrasının eklenmesi için önerge verdi.Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre önergenin gerekçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yaptığı ihalelere ilişkin sözleşmelerin niteliği gereği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından maddedeki kurallardan farklı belirleme yapılmasına imkan verildiği belirtildi.Gerekçede, “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst birlikleri Kamu İhale Kanunu'na tabi olmamakla birlikte kendi mevzuatlarına uygun olarak kamusal kaynaklarını kullanmaktadır. Bu idarelerin tarafı olduğu mal ve hizmet alımı ile yapım işleri sözleşmelerinde de maddeye uygun olarak fiyat farkı verilebilmesi öngörülmektedir” denildi.Önergenin Genel Kurul’da okunduğu sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, önergeyi “Bu önerge Türkiye Büyük Millet Meclisinin kapısına kilit vurulabilir, Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz, sembolik bir organ olarak burada vakit geçirsin" önergesidir. Buna asla rızamız olamaz. Bu ülkede Cumhurbaşkanına, bırak bu ülkeyi, dünyanın en büyük diktatörünün yönettiği bir ülkede bile o diktatörün bu kadar geniş, sınırsız bir yetki kanunla verilemez” diyerek tepki gösterdi.HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise “Böyle yasa mı olur, iyice çivisini çıkardınız, 'düzenlemeler yapılabilir' ne demek“ dedi.Önergenin oylaması öncesinde CHP yoklama istedi, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için TBMM Genel Kurulu 18 Ocak Salı günü toplanmak üzere kapandı.
https://tr.sputniknews.com/20220113/sosyal-ve-ekonomik-destek-miktari-yukseltildi-1052694227.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049810450_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_91bce708c85eef8eb1bda5c60c80164f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, mhp, tbmm, memur, emekli, önerge, zam

Memur ve emekliye 2.5 puanlık ek zam 15 Ocak'a yetişmeyecek

02:21 14.01.2022
© REUTERS / Murad SezerTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Murad Sezer
Abone ol
Kanun teklifinin memurların maaşlarını alacağı 15 Ocak öncesi kanunlaştırılması planlanıyordu ancak toplantı yeter sayısı bulunamadığı için Meclis Genel Kurulu kapandı. Bu durumda memur ve emeklilerinin, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında, refah payı olarak almaları gereken 2.5 puanlık artış 15 Ocak’ta alınacak maaşlara yetişmeyecek.
AK Parti ve MHP, teklifte yer alan müteahhitlere fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenlemenin görüşmeleri sırasında maddeye “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Aralık 2021 tarihinden önce ihale edilen ve maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden sözleşmelerde, süre uzatımı verilmesi dahil maddedeki sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından farklı düzenlemeler yapılabilir" fıkrasının eklenmesi için önerge verdi.
Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre önergenin gerekçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yaptığı ihalelere ilişkin sözleşmelerin niteliği gereği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından maddedeki kurallardan farklı belirleme yapılmasına imkan verildiği belirtildi.
Gerekçede, “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst birlikleri Kamu İhale Kanunu'na tabi olmamakla birlikte kendi mevzuatlarına uygun olarak kamusal kaynaklarını kullanmaktadır. Bu idarelerin tarafı olduğu mal ve hizmet alımı ile yapım işleri sözleşmelerinde de maddeye uygun olarak fiyat farkı verilebilmesi öngörülmektedir” denildi.
Önergenin Genel Kurul’da okunduğu sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, önergeyi “Bu önerge Türkiye Büyük Millet Meclisinin kapısına kilit vurulabilir, Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz, sembolik bir organ olarak burada vakit geçirsin" önergesidir. Buna asla rızamız olamaz. Bu ülkede Cumhurbaşkanına, bırak bu ülkeyi, dünyanın en büyük diktatörünün yönettiği bir ülkede bile o diktatörün bu kadar geniş, sınırsız bir yetki kanunla verilemez” diyerek tepki gösterdi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise “Böyle yasa mı olur, iyice çivisini çıkardınız, 'düzenlemeler yapılabilir' ne demek“ dedi.
Önergenin oylaması öncesinde CHP yoklama istedi, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için TBMM Genel Kurulu 18 Ocak Salı günü toplanmak üzere kapandı.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
TÜRKİYE
Sosyal ve Ekonomik Destek miktarı yükseltildi
Dün, 10:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:55DSÖ, Kovid-19 tedavisinde 2 eklem iltihabı ilacının kullanımını tavsiye etti
02:50'Doğu Almanya istihbaratı 1980'lerde Olaf Scholz'u gözetledi, edindiği bilgileri SCCB'yle paylaştı'
02:35Kuzey Kore'den ABD'ye olası yeni yaptırımlara karşı misilleme uyarısı
02:32Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a tavsiye: Siyasete girmemesi lazım
02:21ABD hükümetinin büyük işletmelere getirdiği Kovid-19 aşısı zorunluluğuna Anayasa Mahkemesi engeli
02:21Memur ve emekliye 2.5 puanlık ek zam 15 Ocak'a yetişmeyecek
02:07Akrabalarının HES kodu ile seyahat eden koronavirüs hastası çift, şehirlerarası otobüste yakalandı
01:58ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik artış gösterdi
01:47CHP'li Başarır'dan Demirören hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’tan suç duyurusu
01:46Kurtulmuş, HDP'li Güzel'in fotoğrafları hakkında konuştu: Ne zaman çekildiğinin hiçbir önemi yok
01:41Rusya’da cihatçılara yönelik operasyonda 7 gözaltı
01:33Öğrencilerine ‘cinsel ilişki karşılığında yüksek not’ sözü veren akademisyene iki yıl hapis
01:31Polonya'da casus yazılım Pegasus için soruşturma komisyonu
01:31Fatih'te kavga eden yabancı uyruklu şahıslar binanın bodrumunda yangın çıkardı: 1'i ağır 4 yaralı
01:29Hırsızları durduramayınca olayı kameraya kaydetti: 'Durun polis geliyor'
01:21Türkiye Basketbol Federasyonu, Kovid-19 protokolünü güncelledi
01:16Bireylerin döviz mevduatında 1 milyar dolarlık düşüş
01:16Uçan çatı elektrik tellerini kopardı: Solunum cihazına bağlı genç için zamanla yarıştılar
01:12Beyaz Saray: Cumhuriyetçilerin Kuzey Akım-2’ye yaptırım tasarısına karşıyız
01:07İsveç hükümeti, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayacak