https://tr.sputniknews.com/20220114/merkez-bankasi-piyasa-katilimcilari-anketi-yil-sonu-enflasyon-beklentisi-yuzde-2975-1052731823.html

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29.75

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29.75

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 16.13 lira olurken, enflasyon tahmini ise yüzde 29.75 olarak... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T10:40+0300

2022-01-14T10:40+0300

2022-01-14T10:40+0300

ekonomi

enflasyon

anket

gsyh

merkez bankası

ekonomi

gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)

hazine ve maliye bakanlığı

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Ankete göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 25.37 oldu.2022 yılı büyüme beklentisi (GSYH) ise bir önceki anket döneminde yüzde 4.1 iken bu anket döneminde yüzde 3.7 olarak gerçekleşti.GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4.2 oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220114/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-enflasyon-ocakta-pik-yapar-ama-haziran-2023te-tek-hane-olur-1052729852.html

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

enflasyon, anket, gsyh, merkez bankası, ekonomi, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), hazine ve maliye bakanlığı