https://tr.sputniknews.com/20220114/merkez-bankasi-piyasa-katilimcilari-anketi-yil-sonu-enflasyon-beklentisi-yuzde-2975-1052731823.html
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29.75
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29.75
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 16.13 lira olurken, enflasyon tahmini ise yüzde 29.75 olarak... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T10:40+0300
2022-01-14T10:40+0300
2022-01-14T10:40+0300
ekonomi
enflasyon
anket
gsyh
merkez bankası
ekonomi
gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
hazine ve maliye bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044756494_0:154:1200:829_1920x0_80_0_0_bb454049fc0a9714fba1ff37c6dba1e1.jpg
Ankete göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 25.37 oldu.2022 yılı büyüme beklentisi (GSYH) ise bir önceki anket döneminde yüzde 4.1 iken bu anket döneminde yüzde 3.7 olarak gerçekleşti.GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4.2 oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220114/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-enflasyon-ocakta-pik-yapar-ama-haziran-2023te-tek-hane-olur-1052729852.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044756494_95:0:1200:829_1920x0_80_0_0_e4a664ef1b05bd79651a3d46d312b901.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
enflasyon, anket, gsyh, merkez bankası, ekonomi, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), hazine ve maliye bakanlığı
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29.75
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 16.13 lira olurken, enflasyon tahmini ise yüzde 29.75 olarak gerçekleşti.
Ankete göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 25.37 oldu.
2022 yılı büyüme beklentisi (GSYH) ise bir önceki anket döneminde yüzde 4.1 iken bu anket döneminde yüzde 3.7 olarak gerçekleşti.
GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4.2 oldu.