https://tr.sputniknews.com/20220114/merkez-bankasi-yil-sonu-dolar-ve-enflasyon-beklentisini-acikladi-1052733501.html

Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez Bankası’nın 50 katılımcıyla hazırladığı beklenti anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 29,75’e çıktı. Yıl sonu döviz kuru (ABD... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T11:18+0300

2022-01-14T11:18+0300

2022-01-14T11:18+0300

ekonomi

enflasyon

dolar

merkez bankası

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TCMB, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı ocak ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' sonuçlarını yayımladı.2022 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 29,75 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 21,39 iken, bu anket döneminde yüzde 25,37 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 14,41 ve yüzde 15,54 olarak gerçekleşti.Ankete göre, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 25,37 oldu. Bir önceki ankette bu rakam yüzde 21,39 olarak kaydedilmişti.Yıl sonu enflasyon beklentisi arttı24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 14,41'den yüzde 15,54'e yükseldi. Ankette yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 29,75 oldu.Ankette TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 14,53 iken, bu anket döneminde yüzde 14 olarak gerçekleşti.Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,13 oldu.

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enflasyon, dolar, merkez bankası