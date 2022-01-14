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Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
Rüzgârın, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Hakkari çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinde... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T10:37+0300
2022-01-14T10:37+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
fırtına
uyarı
yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize, Artvin, Batman ve Siirt çevreleri ile gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yer yer yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Hakkari’nin yükseklerinde ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus öngörülüyor.Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Yağışların; Hakkâri çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı düşünülüyor. Meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/meteorolojiden-2-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1052635005.html
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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, fırtına, uyarı, yağış

Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

10:37 14.01.2022
© AAkar - yağış
kar - yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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Rüzgârın, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Hakkari çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize, Artvin, Batman ve Siirt çevreleri ile gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yer yer yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Hakkari’nin yükseklerinde ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Yağışların; Hakkâri çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı düşünülüyor. Meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
kar - yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli yağış uyarısı
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