https://tr.sputniknews.com/20220114/metro-saldirganinin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-dedektor-uyari-vermis-1052753349.html

Metro saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Dedektör uyarı vermiş

Metro saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Dedektör uyarı vermiş

İstanbul Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip hakaret eden Emrah Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 18 yıl 3 aya kadar hapsi... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T19:56+0300

2022-01-14T19:56+0300

2022-01-14T19:56+0300

dünya

istanbul

kadıköy

görüntü

dedektör

emrah yılmaz

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İstanbul'daki Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçen kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savurup saldıran ve hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Emrah Yılmaz'ın metrodaki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Yılmaz'ın metro istasyonuna girerken kapı dedektörünün kırmızı ışık yakarak uyarı verdiği fakat o sırada güvenlik görevlisinin olmadığı görüldü.Kadıköy-Tavşantepe metrosunda, 24 Kasım 2021'de Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek saldıran ve hakaret eden şüpheli Emrah Yılmaz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.Başsavcılığın hazırladığı iddianamede şüpheli Yılmaz'ın "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Kasten yaralama", "Hakaret", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.Dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde Emrah Yılmaz'ın istasyona girerken metal dedektörünün uyarı verdiği fakat güvenlik görevlilerin o sırada orada bulunmadığı gözüküyor.Şikayetçiler Senanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'nın da istasyona girdiği gözüken güvenlik kamerası görüntülerinde, şüpheli Emrah Yılmaz'la tartışma yaşadığı sırada diğer yolcuların yaşananları izlediği görülüyor.Şüphelinin olay sonrasında metro istasyonunda sigara yakmasının ve bıçağı beline koymasının ardından sakince olay yerinden uzaklaşması da güvenlik kamerasına yansıdı.

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istanbul, kadıköy, görüntü, dedektör, emrah yılmaz