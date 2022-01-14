https://tr.sputniknews.com/20220114/mi5-bir-cin-ajani-ingiliz-parlamentosunda-faaliyet-yurutuyor-1052721713.html

MI5: Bir Çin ajanı İngiliz parlamentosunda faaliyet yürütüyor

MI5: Bir Çin ajanı İngiliz parlamentosunda faaliyet yürütüyor

İngiltere iç istihbarat servisi MI5, Çin vatandaşı bir kadının parlamenterleri etkilemeye çalıştığı uyarısında bulundu. Milletvekillerine ajanın kendileriyle... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T00:21+0300

2022-01-14T00:21+0300

2022-01-14T00:21+0300

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istihbarat

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İngiltere Parlamento Başkanı Lindsay Hoyle tarafından milletvekillerine gönderilen bir mektupta, "MI5'in kendisini, Christine Lee adlı kadının Çin Komünist Partisi adına siyasi müdahale faaliyetlerinde bulunduğu ve burada parlamentodaki üyelerle ilişki kurduğu" konusunda uyardığı bilgisi yer aldı.İstihbarat servisinin uyarısında, avukat olan kadının, milletvekilleri ve milletvekilleri adaylarının yanı sıra şu anda dağılmış olan İngiltere-Çin parlamento grubu üyeleriyle ilişki içinde olduğu ifade edildi.Uyarıda, "Lee'nin, Çin Komünist Partisi'nin Birleşik Cephe Çalışma Departmanı ile koordinasyon içinde gizlice hareket ettiğine ve İngiltere'de siyasi müdahale faaliyetlerine karıştığına karar verildi." ifadeleri yer aldı."Parlamento güvenlik müdürü ile temasa geçin"Parlamento Başkanı da milletvekillerinden, Lee'nin kendilerine yaklaşması halinde parlamento güvenlik müdürü ile temasa geçmelerini istedi.İngiliz basını, bu uyarıya rağmen söz konusu kişinin sınır dışı edilmediği veya hakkında kovuşturma başlatılmadığını yazdı.Çin'in casusluk faaliyetleriyle ilgili endişeler, İngiltere'de giderek artıyor. Dış istihbarat servisi MI6 Başkanı Richard Moore, Çin'in "en büyük tek önceliği" haline geldiğini belirtmişti. İngiltere, 2020'de gazeteci gibi davranan 3 Çin casusunu sınır dışı etmişti.

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çin, ingiltere, mi5, ajan, istihbarat