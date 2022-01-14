https://tr.sputniknews.com/20220114/nato-ve-ukrayna-siber-isbirligi-anlasmasi-imzalayacaklar-1052754690.html

NATO ve Ukrayna siber işbirliği anlaşması imzalayacaklar

NATO ve Ukrayna siber işbirliği anlaşması imzalayacaklar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bazı Ukrayna bakanlıklarının internet sitelerine gerçekleştirilen korsan saldırısını kınadı ve Ukrayna’yla siber... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T21:05+0300

2022-01-14T21:05+0300

2022-01-14T21:05+0300

dünya

ukrayna

nato

jens stoltenberg

işbirliği

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Stoltenberg’in yazılı açıklamasında, “Ukrayna hükümetine yönelik siber saldırıları şiddetle kınıyorum. NATO uzun yıllardır Ukrayna ile siber güvenliğini güçlendirmek için yakın çalışıyor. NATO’nun Brüksel’deki siber uzmanları, devam eden kötü niyetli siber faaliyetlerle ilgili bilgileri Ukraynalı meslektaşlarıyla paylaşıyor. Müttefiklerin bu ülkedeki uzmanları da sahada Ukraynalı yetkilileri destekliyor” ifadesine yer verildi.NATO ve Ukrayna’nın önümüzdeki günlerde, siber işbirliğini güçlendirmeye ilişkin anlaşma imzalayacağını kaydeden Stoltenberg, Ukrayna’ya NATO’nun kötü amaçlı yazılım bilgi değişim platformuna erişim sağlanacağını belirterek, “NATO’nun Ukrayna’ya güçlü siyasi ve pratik desteği devam edecek” ifadesini kullandı.

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ukrayna, nato, jens stoltenberg, işbirliği