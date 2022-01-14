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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220114/nebil-ozgenturk-nazim-120-yasinda-belgeselini-anlatti-bu-belgeselin-temasi-olumsuzluk-1052755562.html
Nebil Özgentürk, 'Nazım 120 yaşında' belgeselini anlattı: Bu belgeselin teması ölümsüzlük
Nebil Özgentürk, 'Nazım 120 yaşında' belgeselini anlattı: Bu belgeselin teması ölümsüzlük
Şair Nazım Hikmet'in 120. doğum günü için çektiği 'Nazım 120 yaşında' belgeselini anlatan gazeteci ve yönetmen Nebil Özgentürk, "Hayatın her haliyle... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T21:56+0300
2022-01-14T21:56+0300
akşam postasi
nazım hikmet
nebil özgentürk
doğum günü
belgesel
şair
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Şair Nazım Hikmet'in 120. doğum gününde 'Nazım 120 yaşında' belgeselini çeken gazeteci ve yönetmen Nebil Özgentürk, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk oldu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Cemal Reşit Rey salonunda 15 Ocak'ta ücretsiz izlenecek belgeselin hikayesini anlatan Özgentürk, "9 ay önce Nazım'ın 120. yaş belgeseli konu olunca Rutkay Aziz başta olmak üzere Nazım Hikmet Ran Vakfı'nın yöneticileriyle birlikte güzel hayaller kurmaya başladık. Benim belgesel yapmaya başladığım yıl doğmamış çocuklar şuan 26 yaşına geldiler. Hikayelerimizi kuşaktan kuşağa aktarmalıyız. Bu ülkenin hikayesinin belgeselini yapıyoruz. Tarihi, acıları, coşkuları, hüzünleri, tutkuları, sürgünleri..." ifadelerini kullandı.'Her sevgili Nazım'dan şiir okumuştur'Özgentürk, "Şiirinden dolayı 18 yıl cezaevinde yatmış bir şairin hikayesini belgesel yapıyoruz. Bunları yeni kuşaklar neden bilmesin? Hem kendilerine ders olur ibret olur. Hayatın her haliyle, insanlığın her haliyle ilgili şiirler yazan bir şairden söz ediyoruz. Her insan sevgilisine mutlaka Nazım’dan bir şiir okumuştur. Böyle büyük efsane bir yazar ve şairin belgeselini yapma iştahı gerçekten çok mutlu ediyor. Bu belgeselde Nazım’ı siyah beyaz fotoğraflarla anlatmak yerine bir oyuncumuzla anlatmak istedik. Oyuncu arkadaşımızı çevremde insanlar Nazım’a çok benzetti. Çekimler 14 gün sürdü. Nazım’ın hatırına bütün ekip günde 18 saat çalıştık" dedi.'Bu belgeselde her şey var'"Bu belgeselde Nazım, aslında kendini anlattı" vurgusunu yapan Özgentürk, şunları söyledi:"Sanki 1963 yılının ocak ayında, yani Nazım vefat etmeden 6 ay önce bir kameramanı ve belgesel yönetmeni Nazım'a gitmiş de hayatını sormuş gibi. Nazım da sanki çocukluğundan başlayarak adım adım hayatını anlatıyor. Ailesini, dergilerini, sinemasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, hapise girişini, kaçışını, sürgününü... Belgeselin teması ölümsüzlük. Belgeselin teması aşkla yapmak ve Nazım'da bunların hepsi var. Herkes ölür, şairler de ölür ama 120. yaşını kutluyorsan ölmediğinin temsilidir."
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nazım hikmet, nebil özgentürk, doğum günü, belgesel, şair

Nebil Özgentürk, 'Nazım 120 yaşında' belgeselini anlattı: Bu belgeselin teması ölümsüzlük

21:56 14.01.2022
Akşam Postası
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Şair Nazım Hikmet'in 120. doğum günü için çektiği 'Nazım 120 yaşında' belgeselini anlatan gazeteci ve yönetmen Nebil Özgentürk, "Hayatın her haliyle, insanlığın her haliyle ilgili şiirler yazan bir şairden söz ediyoruz. Bu belgeselin teması ölümsüzlük" dedi.
Şair Nazım Hikmet'in 120. doğum gününde 'Nazım 120 yaşında' belgeselini çeken gazeteci ve yönetmen Nebil Özgentürk, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Cemal Reşit Rey salonunda 15 Ocak'ta ücretsiz izlenecek belgeselin hikayesini anlatan Özgentürk, "9 ay önce Nazım'ın 120. yaş belgeseli konu olunca Rutkay Aziz başta olmak üzere Nazım Hikmet Ran Vakfı'nın yöneticileriyle birlikte güzel hayaller kurmaya başladık. Benim belgesel yapmaya başladığım yıl doğmamış çocuklar şuan 26 yaşına geldiler. Hikayelerimizi kuşaktan kuşağa aktarmalıyız. Bu ülkenin hikayesinin belgeselini yapıyoruz. Tarihi, acıları, coşkuları, hüzünleri, tutkuları, sürgünleri..." ifadelerini kullandı.

'Her sevgili Nazım'dan şiir okumuştur'

Özgentürk, "Şiirinden dolayı 18 yıl cezaevinde yatmış bir şairin hikayesini belgesel yapıyoruz. Bunları yeni kuşaklar neden bilmesin? Hem kendilerine ders olur ibret olur. Hayatın her haliyle, insanlığın her haliyle ilgili şiirler yazan bir şairden söz ediyoruz. Her insan sevgilisine mutlaka Nazım’dan bir şiir okumuştur. Böyle büyük efsane bir yazar ve şairin belgeselini yapma iştahı gerçekten çok mutlu ediyor. Bu belgeselde Nazım’ı siyah beyaz fotoğraflarla anlatmak yerine bir oyuncumuzla anlatmak istedik. Oyuncu arkadaşımızı çevremde insanlar Nazım’a çok benzetti. Çekimler 14 gün sürdü. Nazım’ın hatırına bütün ekip günde 18 saat çalıştık" dedi.

'Bu belgeselde her şey var'

"Bu belgeselde Nazım, aslında kendini anlattı" vurgusunu yapan Özgentürk, şunları söyledi:
"Sanki 1963 yılının ocak ayında, yani Nazım vefat etmeden 6 ay önce bir kameramanı ve belgesel yönetmeni Nazım'a gitmiş de hayatını sormuş gibi. Nazım da sanki çocukluğundan başlayarak adım adım hayatını anlatıyor. Ailesini, dergilerini, sinemasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, hapise girişini, kaçışını, sürgününü... Belgeselin teması ölümsüzlük. Belgeselin teması aşkla yapmak ve Nazım'da bunların hepsi var. Herkes ölür, şairler de ölür ama 120. yaşını kutluyorsan ölmediğinin temsilidir."
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