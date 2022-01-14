https://tr.sputniknews.com/20220114/nijerya-devlet-baskani-buharinin-imzasini-taklit-eden-sahte-general-gozaltina-alindi-1052752773.html

Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin imzasını taklit eden sahte general gözaltına alındı

Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin imzasını taklit eden sahte general gözaltına alındı

Nijerya'da Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin imzasını taklit eden sahte general dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T19:32+0300

2022-01-14T19:32+0300

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muhammed buhari

sahte imza

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Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonundan (EFCC) yapılan açıklamada, kendisini general olarak tanıtan 'Bolarinwa Oluwasegun' adlı kişinin, bir şirketin 650 bin dolarını dolandırdığı belirtildi.Açıklamada, Oluwasegun'un dolandırıcılık için Devlet Başkanı Buhari'nin imzasını taklit ederek Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanlığına mektup yazdığı ve şirkete iş verdiği bildirildi.Şüphelinin evinde silah ve mühimmat bulunduğu ifade edilen açıklamada, Oluwasegun'un gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada, sahte general Oluwasegun'un dolandırıcılıktan yargılanacağı kaydedildi.

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nijerya, muhammed buhari, sahte imza