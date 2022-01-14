https://tr.sputniknews.com/20220114/nirvananin-nevermind-albumunun-ciplak-bebegi-gruba-bir-kez-daha-dava-acti-1052748964.html

Nirvana'nın Nevermind albümünün 'çıplak bebeği', gruba bir kez daha dava açtı

Nirvana'nın Nevermind albümünün 'çıplak bebeği', gruba bir kez daha dava açtı

Nirvana'nın 1991 tarihli klasik albümü Nevermind'in kapağında çıplak bir bebek olarak görünen Spencer Elden, Nirvana'ya açtığı davanın reddedilmesi üzerine bir... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T17:20+0300

2022-01-14T17:20+0300

2022-01-14T17:41+0300

dünya

nirvana

dava

albüm

duruşma

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Nirvana'nın 1991 yılında yayınladığı 'Nevermind' albümünün kapağında yer alan Spencer Elden, söz konusu fotoğrafın 'kalıcı bir duygusal sıkıntıya neden olduğu' iddiasıyla bir kez daha dava açtı.İlk davasında kapak fotoğrafının çocuk pornografisi olduğunu iddia eden Elden'ın ilk şikayeti, Ocak ayı başlarında Kaliforniya mahkemesi tarafından reddedilmişti.Açtığı yeni davada Elden'ın avukatları, açılan yeni davada daha önceki 'çocuk pornografisi ve ticareti' iddialarını tekrarlamadı. Elden, fotoğrafçı Kirk Weddle ve grubun hayatta kalan üyelerinin her birinden 150 bin dolar tazminat talebinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220104/nirvananin-nevermind-albumunun-ciplak-bebegi-gruba-actigi-davayi-kaybetti-1052395810.html

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nirvana, dava, albüm, duruşma