Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220114/ogrencilerine-seks-karsiliginda-yuksek-not-sozu-veren-akademisyene-iki-yil-hapis-1052725231.html
Öğrencilerine ‘cinsel ilişki karşılığında yüksek not’ sözü veren akademisyene iki yıl hapis
Öğrencilerine ‘cinsel ilişki karşılığında yüksek not’ sözü veren akademisyene iki yıl hapis
Fas’ta, öğrencilerine ‘seks karşılığında yüksek not’ sözü veren bir akadamisyen iki yıl hapis cezasına mahkum edildi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T01:33+0300
2022-01-14T01:45+0300
dünya
fas
cinsel taciz
üniversite
kadın erkek eşitliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052724908_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_6322a540487b775b2c1f483ee44b87e1.jpg
Settat kentindeki Hassan I Üniversitesi’nde görev yapan bir grup akademisyen hakkında, cinsiyet ayrımcılığı yapmak, kadınlara karşı şiddet uygulamak ve ahlaka aykırı davrandıkları gerekçesiyle dava açılmıştı.Ülkedeki yüksek eğitim kurumlarında yaşanan skandalların sonuncusu, geçen yıl eylül ayında öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki mesajlaşmalar sosyal medyaya sızdırılınca ortaya çıkmıştı. Yaşananlar kamuoyunu tepkisini çekmiş ancak ‘sürpriz olmamıştı.’Dava ses getirdiT24'ün aktardığına göre, istismarların nadiren mahkemeye taşındığı, çoğunun üstünün kapandığı Fas’ta, bu akademisyenlerin yargılanması ses getirmiş, davanın farklı bir önemi olmuştu.Bunlardan biri olan, ekonomi derslerine giren akademisyenin aldığı cezayla, ülkedeki üniversitelerde yaşanan tacizlerle mücadele ve önleme konusunda ilk kez önemli bir adım atıldığı belirtildi.
fas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052724908_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_c834612a02838dc461f698e4b257a14d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fas, cinsel taciz, üniversite, kadın erkek eşitliği

Öğrencilerine ‘cinsel ilişki karşılığında yüksek not’ sözü veren akademisyene iki yıl hapis

01:33 14.01.2022 (güncellendi: 01:45 14.01.2022)
© Université Hassan 1erHassan I Üniversitesi
Hassan I Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© Université Hassan 1er
Abone ol
Fas’ta, öğrencilerine ‘seks karşılığında yüksek not’ sözü veren bir akadamisyen iki yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Settat kentindeki Hassan I Üniversitesi’nde görev yapan bir grup akademisyen hakkında, cinsiyet ayrımcılığı yapmak, kadınlara karşı şiddet uygulamak ve ahlaka aykırı davrandıkları gerekçesiyle dava açılmıştı.

Ülkedeki yüksek eğitim kurumlarında yaşanan skandalların sonuncusu, geçen yıl eylül ayında öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki mesajlaşmalar sosyal medyaya sızdırılınca ortaya çıkmıştı. Yaşananlar kamuoyunu tepkisini çekmiş ancak ‘sürpriz olmamıştı.’

Dava ses getirdi

T24'ün aktardığına göre, istismarların nadiren mahkemeye taşındığı, çoğunun üstünün kapandığı Fas’ta, bu akademisyenlerin yargılanması ses getirmiş, davanın farklı bir önemi olmuştu.
Bunlardan biri olan, ekonomi derslerine giren akademisyenin aldığı cezayla, ülkedeki üniversitelerde yaşanan tacizlerle mücadele ve önleme konusunda ilk kez önemli bir adım atıldığı belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:55DSÖ, Kovid-19 tedavisinde 2 eklem iltihabı ilacının kullanımını tavsiye etti
02:50'Doğu Almanya istihbaratı 1980'lerde Olaf Scholz'u gözetledi, edindiği bilgileri SCCB'yle paylaştı'
02:35Kuzey Kore'den ABD'ye olası yeni yaptırımlara karşı misilleme uyarısı
02:32Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a tavsiye: Siyasete girmemesi lazım
02:21ABD hükümetinin büyük işletmelere getirdiği Kovid-19 aşısı zorunluluğuna Anayasa Mahkemesi engeli
02:21Memur ve emekliye 2.5 puanlık ek zam 15 Ocak'a yetişmeyecek
02:07Akrabalarının HES kodu ile seyahat eden koronavirüs hastası çift, şehirlerarası otobüste yakalandı
01:58ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik artış gösterdi
01:47CHP'li Başarır'dan Demirören hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’tan suç duyurusu
01:46Kurtulmuş, HDP'li Güzel'in fotoğrafları hakkında konuştu: Ne zaman çekildiğinin hiçbir önemi yok
01:41Rusya’da cihatçılara yönelik operasyonda 7 gözaltı
01:33Öğrencilerine ‘cinsel ilişki karşılığında yüksek not’ sözü veren akademisyene iki yıl hapis
01:31Polonya'da casus yazılım Pegasus için soruşturma komisyonu
01:31Fatih'te kavga eden yabancı uyruklu şahıslar binanın bodrumunda yangın çıkardı: 1'i ağır 4 yaralı
01:29Hırsızları durduramayınca olayı kameraya kaydetti: 'Durun polis geliyor'
01:21Türkiye Basketbol Federasyonu, Kovid-19 protokolünü güncelledi
01:16Bireylerin döviz mevduatında 1 milyar dolarlık düşüş
01:16Uçan çatı elektrik tellerini kopardı: Solunum cihazına bağlı genç için zamanla yarıştılar
01:12Beyaz Saray: Cumhuriyetçilerin Kuzey Akım-2’ye yaptırım tasarısına karşıyız
01:07İsveç hükümeti, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayacak