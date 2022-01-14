https://tr.sputniknews.com/20220114/ogrencilerine-seks-karsiliginda-yuksek-not-sozu-veren-akademisyene-iki-yil-hapis-1052725231.html

Öğrencilerine ‘cinsel ilişki karşılığında yüksek not’ sözü veren akademisyene iki yıl hapis

Öğrencilerine ‘cinsel ilişki karşılığında yüksek not’ sözü veren akademisyene iki yıl hapis

Fas’ta, öğrencilerine ‘seks karşılığında yüksek not’ sözü veren bir akadamisyen iki yıl hapis cezasına mahkum edildi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T01:33+0300

2022-01-14T01:33+0300

2022-01-14T01:45+0300

dünya

fas

cinsel taciz

üniversite

kadın erkek eşitliği

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Settat kentindeki Hassan I Üniversitesi’nde görev yapan bir grup akademisyen hakkında, cinsiyet ayrımcılığı yapmak, kadınlara karşı şiddet uygulamak ve ahlaka aykırı davrandıkları gerekçesiyle dava açılmıştı.Ülkedeki yüksek eğitim kurumlarında yaşanan skandalların sonuncusu, geçen yıl eylül ayında öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki mesajlaşmalar sosyal medyaya sızdırılınca ortaya çıkmıştı. Yaşananlar kamuoyunu tepkisini çekmiş ancak ‘sürpriz olmamıştı.’Dava ses getirdiT24'ün aktardığına göre, istismarların nadiren mahkemeye taşındığı, çoğunun üstünün kapandığı Fas’ta, bu akademisyenlerin yargılanması ses getirmiş, davanın farklı bir önemi olmuştu.Bunlardan biri olan, ekonomi derslerine giren akademisyenin aldığı cezayla, ülkedeki üniversitelerde yaşanan tacizlerle mücadele ve önleme konusunda ilk kez önemli bir adım atıldığı belirtildi.

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fas, cinsel taciz, üniversite, kadın erkek eşitliği