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‘Omicron taşıyıcısının bir kez hapşırması, virüsü aynı anda yaklaşık 100 kişiye bulaştırabilir’
‘Omicron taşıyıcısının bir kez hapşırması, virüsü aynı anda yaklaşık 100 kişiye bulaştırabilir’
Rus doktor Vladimir Bolibok, Omicron taşıyıcısının bir kez hapşırmasının virüsü aynı anda yaklaşık 100 kişiye bulaştırabileceğini belirtti. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T00:57+0300
2022-01-14T00:57+0300
koronavirüs
koronavirüs
kovid-19
omicron
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Bağışıklık ve alerji uzmanı Vladimir Bolibok, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı taşıyıcısının bir kez hapşırmasının virüsü aynı anda yaklaşık 100 kişiye bulaştırabileceğini söyledi.Moskova 24 kanalına konuşan Bolibok, “Şimdiye kadar böyle bir bulaşıcılık görülmedi. Omicron bu konuda en bulaşıcı hastalık olarak kabul edilen kızamığı bile geride bıraktı” dedi.Virüsün havadaki damlacıklar yoluyla son derece hızlı bir şekilde yayıldığını belirten uzman, “Sadece konuşma, normal nefes alma ve esneme bile, içinde başka bir kişiyi enfekte etmeye yetecek kadar virüs bulunan tükürük ve mukus parçacıkları içeren aerosol salmak için yeterlidir. Taşıyıcı öksürür veya hapşırırsa, virüsü aynı anda yüz kişiye bulaştırabilir” diye konuştu.Doktor ayrıca, Omicron’un özellikle çocuklar için tehlikeli olduğunu da sözlerine ekledi.Daha önce, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede Omicron varyantının görüldüğü 13 bölgede toplam 305 vakanın tespit edildiğini belirterek, bu varyantın ülkeye başta İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye olmak üzere 25 ülkeden getirildiğini ifade etmişti.
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koronavirüs, kovid-19, omicron

‘Omicron taşıyıcısının bir kez hapşırması, virüsü aynı anda yaklaşık 100 kişiye bulaştırabilir’

00:57 14.01.2022
© AAkoronavirüs - maske - hapşırık
koronavirüs - maske - hapşırık - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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Rus doktor Vladimir Bolibok, Omicron taşıyıcısının bir kez hapşırmasının virüsü aynı anda yaklaşık 100 kişiye bulaştırabileceğini belirtti.
Bağışıklık ve alerji uzmanı Vladimir Bolibok, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı taşıyıcısının bir kez hapşırmasının virüsü aynı anda yaklaşık 100 kişiye bulaştırabileceğini söyledi.
Moskova 24 kanalına konuşan Bolibok, “Şimdiye kadar böyle bir bulaşıcılık görülmedi. Omicron bu konuda en bulaşıcı hastalık olarak kabul edilen kızamığı bile geride bıraktı” dedi.
Virüsün havadaki damlacıklar yoluyla son derece hızlı bir şekilde yayıldığını belirten uzman, “Sadece konuşma, normal nefes alma ve esneme bile, içinde başka bir kişiyi enfekte etmeye yetecek kadar virüs bulunan tükürük ve mukus parçacıkları içeren aerosol salmak için yeterlidir. Taşıyıcı öksürür veya hapşırırsa, virüsü aynı anda yüz kişiye bulaştırabilir” diye konuştu.
Doktor ayrıca, Omicron’un özellikle çocuklar için tehlikeli olduğunu da sözlerine ekledi.
Daha önce, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede Omicron varyantının görüldüğü 13 bölgede toplam 305 vakanın tespit edildiğini belirterek, bu varyantın ülkeye başta İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye olmak üzere 25 ülkeden getirildiğini ifade etmişti.
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
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