Peskov: Rusya-ABD-Ukrayna zirvesi düzenlenmesi için Washington'dan teklif gelmedi

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak'ın "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'a Rusya, Ukrayna ve ABD liderlerinin katılımıyla üçlü video konferans zirvesi yapılmasını önerdi. Ukrayna, Rus tarafının tepkisini bekliyor. ABD'li partnerler çok büyük ilgi gösterdi" şeklindeki açıklamasına Moskova'dan yanıt geldi.Sputnik'e demeç veren Peskov, Rusya'nın üçlü zirve konusunda ABD'den henüz herhangi bir teklif almadığını vurguladı.Bu arada Sputnik'e konuşan bir Rus kaynak, üçlü zirve önerisinde bulunan Kiev'in gündeme alınacak konuları belirtmediğini ifade etti.Kaynak, Ukrayna'nın Donbass'taki çatışmaları istişare etmek istemesi halinde, bunu Donbass'taki muhatapları olan Donetsk ve Lugansk'la konuşması gerektiğinin altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Rusya-ABD-Ukrayna zirvesi düzenlenmesi için Washington'dan teklif almadığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak'ın "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'a Rusya, Ukrayna ve ABD liderlerinin katılımıyla üçlü video konferans zirvesi yapılmasını önerdi. Ukrayna, Rus tarafının tepkisini bekliyor. ABD'li partnerler çok büyük ilgi gösterdi" şeklindeki açıklamasına Moskova'dan yanıt geldi.
Sputnik'e demeç veren Peskov, Rusya'nın üçlü zirve konusunda ABD'den henüz herhangi bir teklif almadığını vurguladı.
Bu arada Sputnik'e konuşan bir Rus kaynak, üçlü zirve önerisinde bulunan Kiev'in gündeme alınacak konuları belirtmediğini ifade etti.
Kaynak, Ukrayna'nın Donbass'taki çatışmaları istişare etmek istemesi halinde, bunu Donbass'taki muhatapları olan Donetsk ve Lugansk'la konuşması gerektiğinin altını çizdi.