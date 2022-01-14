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https://tr.sputniknews.com/20220114/peskov-rusya-abd-ukrayna-zirvesi-duzenlenmesi-icin-washingtondan-teklif-gelmedi-1052755082.html
Peskov: Rusya-ABD-Ukrayna zirvesi düzenlenmesi için Washington'dan teklif gelmedi
Peskov: Rusya-ABD-Ukrayna zirvesi düzenlenmesi için Washington'dan teklif gelmedi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Rusya-ABD-Ukrayna zirvesi düzenlenmesi için Washington'dan teklif almadığını söyledi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T21:34+0300
2022-01-14T21:34+0300
türkiye
rusya
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
joe biden
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak'ın "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'a Rusya, Ukrayna ve ABD liderlerinin katılımıyla üçlü video konferans zirvesi yapılmasını önerdi. Ukrayna, Rus tarafının tepkisini bekliyor. ABD'li partnerler çok büyük ilgi gösterdi" şeklindeki açıklamasına Moskova'dan yanıt geldi.Sputnik'e demeç veren Peskov, Rusya'nın üçlü zirve konusunda ABD'den henüz herhangi bir teklif almadığını vurguladı.Bu arada Sputnik'e konuşan bir Rus kaynak, üçlü zirve önerisinde bulunan Kiev'in gündeme alınacak konuları belirtmediğini ifade etti.Kaynak, Ukrayna'nın Donbass'taki çatışmaları istişare etmek istemesi halinde, bunu Donbass'taki muhatapları olan Donetsk ve Lugansk'la konuşması gerektiğinin altını çizdi.
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rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, joe biden, vladimir zelenskiy

Peskov: Rusya-ABD-Ukrayna zirvesi düzenlenmesi için Washington'dan teklif gelmedi

21:34 14.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Rusya-ABD-Ukrayna zirvesi düzenlenmesi için Washington'dan teklif almadığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak'ın "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'a Rusya, Ukrayna ve ABD liderlerinin katılımıyla üçlü video konferans zirvesi yapılmasını önerdi. Ukrayna, Rus tarafının tepkisini bekliyor. ABD'li partnerler çok büyük ilgi gösterdi" şeklindeki açıklamasına Moskova'dan yanıt geldi.
Sputnik'e demeç veren Peskov, Rusya'nın üçlü zirve konusunda ABD'den henüz herhangi bir teklif almadığını vurguladı.
Bu arada Sputnik'e konuşan bir Rus kaynak, üçlü zirve önerisinde bulunan Kiev'in gündeme alınacak konuları belirtmediğini ifade etti.
Kaynak, Ukrayna'nın Donbass'taki çatışmaları istişare etmek istemesi halinde, bunu Donbass'taki muhatapları olan Donetsk ve Lugansk'la konuşması gerektiğinin altını çizdi.
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