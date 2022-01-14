https://tr.sputniknews.com/20220114/pfdkden-ilhan-paluta-1-mac-men-cezasi-1052721322.html

PFDK'den İlhan Palut'a 1 maç men cezası

PFDK'den İlhan Palut'a 1 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a 1 maç men cezası verdi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

pfdk

men cezası

hakaret

para cezası

konyaspor

ilhan palut

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle İlhan Palut'a 1 maç men ve 6 bin 500 TL para cezası verildiği belirtildi.Kurul, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş'e de rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verdi.Açıklamada, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor kulüplerine 32'şer bin, Yukatel Kayserispor'a da 100 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.Kurul ayrıca çeşitli gerekçelerle Kocaelisporlu futbolcu Benhur Keser'e 3 maç, Bursasporlu Taha Altıkardeş'e de 2 maç men cezası verildiğini duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20220111/spor-toto-super-ligden-4-kulup-pfdkye-sevk-edildi-1052640820.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, men cezası, hakaret, para cezası, konyaspor, ilhan palut