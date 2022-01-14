Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220114/pfdkden-ilhan-paluta-1-mac-men-cezasi-1052721322.html
PFDK'den İlhan Palut'a 1 maç men cezası
PFDK'den İlhan Palut'a 1 maç men cezası
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a 1 maç men cezası verdi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T00:12+0300
2022-01-14T00:12+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk
men cezası
hakaret
para cezası
konyaspor
ilhan palut
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052721289_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_cdd8bf65aed4faf3ef2eeaae0112ea0e.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle İlhan Palut'a 1 maç men ve 6 bin 500 TL para cezası verildiği belirtildi.Kurul, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş'e de rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verdi.Açıklamada, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor kulüplerine 32'şer bin, Yukatel Kayserispor'a da 100 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.Kurul ayrıca çeşitli gerekçelerle Kocaelisporlu futbolcu Benhur Keser'e 3 maç, Bursasporlu Taha Altıkardeş'e de 2 maç men cezası verildiğini duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220111/spor-toto-super-ligden-4-kulup-pfdkye-sevk-edildi-1052640820.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052721289_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_061d555faba5cc2e03d6f2bfdc57c26f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, men cezası, hakaret, para cezası, konyaspor, ilhan palut

PFDK'den İlhan Palut'a 1 maç men cezası

00:12 14.01.2022
© AA / Abdullah Coşkunİlhan Palut
İlhan Palut - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA / Abdullah Coşkun
Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a 1 maç men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle İlhan Palut'a 1 maç men ve 6 bin 500 TL para cezası verildiği belirtildi.
Kurul, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş'e de rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verdi.
Açıklamada, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor kulüplerine 32'şer bin, Yukatel Kayserispor'a da 100 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.
Kurul ayrıca çeşitli gerekçelerle Kocaelisporlu futbolcu Benhur Keser'e 3 maç, Bursasporlu Taha Altıkardeş'e de 2 maç men cezası verildiğini duyurdu.
Futbol, top, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
SPOR
Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
11 Ocak, 23:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:21Türkiye Basketbol Federasyonu, Kovid-19 protokolünü güncelledi
01:16Bireylerin döviz mevduatında 1 milyar dolarlık düşüş
01:16Uçan çatı elektrik tellerini kopardı: Solunum cihazına bağlı genç için zamanla yarıştılar
01:12Beyaz Saray: Cumhuriyetçilerin Kuzey Akım-2’ye yaptırım tasarısına karşıyız
01:07İsveç hükümeti, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayacak
01:05Çin'de elektrikli araç satışları yüzde 160 arttı
01:00Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
01:00Rusya: NATO, ilkbaharda Norveç'te tatbikat yapacak
00:57‘Omicron taşıyıcısının bir kez hapşırması, virüsü aynı anda yaklaşık 100 kişiye bulaştırabilir’
00:54Paris’te maske takma zorunluluğu kaldırıldı
00:52S&P’den Biden’a enflasyon uyarısı
00:51Yüksekova'da durdurulan kamyonetteki 53 kilo eroini narkotik köpekleri 'Tipi' ve 'Pars' buldu
00:43Trabzonspor'dan dördüncü transfer
00:42Evinde başından vurulmuş halde yaralı bulunan kadın kurtarılamadı
00:41Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enes Kara'nın videosuna yayın yasağı getirildiğini açıkladı
00:39İsrail ordusu 2 komutanını ‘yanlışlıkla’ öldürdü
00:30Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Nerede ve ne zaman istersen, ‘prompter'ın da benden
00:30Rusya’da günlük koronavirüs vaka sayısında hızlı artış: Yeni vakalar düne göre yüzde 18 arttı
00:29Ataşehir'de bir avukatı bıçaklayarak gasp eden yabancı uyruklu 3 saldırgan tutuklandı
00:27AK Parti'den ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi