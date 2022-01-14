https://tr.sputniknews.com/20220114/pfdkden-ilhan-paluta-1-mac-men-cezasi-1052721322.html
PFDK'den İlhan Palut'a 1 maç men cezası
PFDK'den İlhan Palut'a 1 maç men cezası
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a 1 maç men cezası verdi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T00:12+0300
2022-01-14T00:12+0300
2022-01-14T00:12+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk
men cezası
hakaret
para cezası
konyaspor
ilhan palut
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle İlhan Palut'a 1 maç men ve 6 bin 500 TL para cezası verildiği belirtildi.Kurul, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş'e de rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verdi.Açıklamada, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor kulüplerine 32'şer bin, Yukatel Kayserispor'a da 100 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.Kurul ayrıca çeşitli gerekçelerle Kocaelisporlu futbolcu Benhur Keser'e 3 maç, Bursasporlu Taha Altıkardeş'e de 2 maç men cezası verildiğini duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220111/spor-toto-super-ligden-4-kulup-pfdkye-sevk-edildi-1052640820.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, men cezası, hakaret, para cezası, konyaspor, ilhan palut
PFDK'den İlhan Palut'a 1 maç men cezası
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a 1 maç men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle İlhan Palut'a 1 maç men ve 6 bin 500 TL para cezası verildiği belirtildi.
Kurul, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş'e de rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verdi.
Açıklamada, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor kulüplerine 32'şer bin, Yukatel Kayserispor'a da 100 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.
Kurul ayrıca çeşitli gerekçelerle Kocaelisporlu futbolcu Benhur Keser'e 3 maç, Bursasporlu Taha Altıkardeş'e de 2 maç men cezası verildiğini duyurdu.