https://tr.sputniknews.com/20220114/pitbull-saldirisina-ugrayan-asiye-yuz-sinirleri-icin-ameliyat-oldu-1052748801.html

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye yüz sinirleri için ameliyat oldu

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye yüz sinirleri için ameliyat oldu

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye yüz sinirleri için ameliyat edildi. Operasyonun başarılı geçtiği, Asiye'nin sağlık durumunun iyi... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T17:17+0300

2022-01-14T17:17+0300

2022-01-14T17:17+0300

türkiye

saldırı

gaziantep

köpek

pitbull

asiye ateş

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Gaziantep'te pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye yüz siniri ameliyatı yapıldı.22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla sırtından ve bacağından alınan dokular nakledildi.Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, ardından normal servise çıkarıldı. Asiye Ateş'in ağza dal veren sinirlerinde tahribat olduğu, bu nedenle yeni ameliyatlar yapılacağı açıklandı.'Genel durumu iyi'Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de Asiye'nin son sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.Asiye'nin kulaktaki hasarı ve yüz sinirlerine yönelik ameliyat yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Çete, “Hastamız Asiye Ateş'in bilindiği üzere daha önce doku nakilleri yapılmıştı. Hastamıza dün itibarıyla kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır. Genel durumu iyi, hayati bulguları normal olan hastamızın takibi devam etmektedir" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220111/akdeniz-universitesi-rektoru-ozkan-asiyenin-yuz-felci-var-yuz-sinirleri-icin-yama-planliyoruz-1052620635.html

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saldırı, gaziantep, köpek, pitbull, asiye ateş