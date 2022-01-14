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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye yüz sinirleri için ameliyat oldu
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye yüz sinirleri için ameliyat oldu
Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye yüz sinirleri için ameliyat edildi. Operasyonun başarılı geçtiği, Asiye'nin sağlık durumunun iyi... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T17:17+0300
2022-01-14T17:17+0300
türkiye
saldırı
gaziantep
köpek
pitbull
asiye ateş
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Gaziantep'te pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye yüz siniri ameliyatı yapıldı.22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla sırtından ve bacağından alınan dokular nakledildi.Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, ardından normal servise çıkarıldı. Asiye Ateş'in ağza dal veren sinirlerinde tahribat olduğu, bu nedenle yeni ameliyatlar yapılacağı açıklandı.'Genel durumu iyi'Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de Asiye'nin son sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.Asiye'nin kulaktaki hasarı ve yüz sinirlerine yönelik ameliyat yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Çete, “Hastamız Asiye Ateş'in bilindiği üzere daha önce doku nakilleri yapılmıştı. Hastamıza dün itibarıyla kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır. Genel durumu iyi, hayati bulguları normal olan hastamızın takibi devam etmektedir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/akdeniz-universitesi-rektoru-ozkan-asiyenin-yuz-felci-var-yuz-sinirleri-icin-yama-planliyoruz-1052620635.html
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saldırı, gaziantep, köpek, pitbull, asiye ateş

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye yüz sinirleri için ameliyat oldu

17:17 14.01.2022
© AAAsiye Ateş
Asiye Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye yüz sinirleri için ameliyat edildi. Operasyonun başarılı geçtiği, Asiye'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Gaziantep'te pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye yüz siniri ameliyatı yapıldı.

22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla sırtından ve bacağından alınan dokular nakledildi.
Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, ardından normal servise çıkarıldı. Asiye Ateş'in ağza dal veren sinirlerinde tahribat olduğu, bu nedenle yeni ameliyatlar yapılacağı açıklandı.

'Genel durumu iyi'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de Asiye'nin son sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.
Asiye'nin kulaktaki hasarı ve yüz sinirlerine yönelik ameliyat yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Çete, “Hastamız Asiye Ateş'in bilindiği üzere daha önce doku nakilleri yapılmıştı. Hastamıza dün itibarıyla kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır. Genel durumu iyi, hayati bulguları normal olan hastamızın takibi devam etmektedir" dedi.
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