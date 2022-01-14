https://tr.sputniknews.com/20220114/polonya-medyasi-abd-ukraynada-catismalari-kiskirtmak-icin-rusya-ile-muzakereleri-bozmak-istiyor-1052726895.html

Polonya medyası: ABD, Ukrayna'da çatışmaları kışkırtmak için Rusya ile müzakereleri bozmak istiyor

Polonya medyası: ABD, Ukrayna'da çatışmaları kışkırtmak için Rusya ile müzakereleri bozmak istiyor

Polonya’da yayınlanan Mysl Polska dergisi, ABD ve NATO'nun Moskova ile Kiev arasında çatışmaları kışkırtmak için Rusya ile güvenlik garantileri konusundaki... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T03:17+0300

2022-01-14T03:17+0300

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ABD ve NATO’nun tutumları göz önüne alındığında, Rusya'nın Batı'nın temsilcileriyle görüşmeye devam etmesinin mantıklı olmayacağını belirten makalenin yazarı, “Müzakerelerden bir şey çıkacağını düşünmüyorum, çünkü ABD ve NATO açıkça çatışmayı tırmandırmaya çalışıyor” dedi.Washington’un Moskova'yı kendisinin girmek istemediği bir savaşa çekmeyi umduğuna vurgu yapan yazar, “ABD, nükleer bir savaş istemiyor çünkü bunun kazananının olmayacağını biliyor. Ukrayna'da bir savaşa ihtiyaçları var ve Rusya'yı buna sürüklemeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.Vatandaşları çatışmalardan zarar görmeyecekleri için ABD ve NATO'nun konumunun böyle bir savaş için uygun olduğunu kaydeden yazar, ancak Rusya ile Ukrayna arasındaki olası savaşa Polonya’nın çekilebileceği uyarısını yaptı.ABD’nin Rusya ve Ukrayna halklarını birbirine düşürmek istediğine dikkat çeken yazar, “Bu şeytani plan, ortak dini, kültürel ve etnik kökenlere sahip Rus ve Ukrayna halklarını büyük bir savaşın içine çekerek birbirlerini öldürecekleri bir durum yaratmayı öngörüyor” değerlendirmesini yaptı.

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