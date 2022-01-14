https://tr.sputniknews.com/20220114/polonyada-kovid-19-bilim-kurulunun-13-uyesi-istifa-etti-1052753085.html

Polonya'da Kovid-19 Bilim Kurulu'nun 13 üyesi istifa etti

Polonya'da Kovid-19 Bilim Kurulu'nun 13 üyesi istifa etti

Polonya'da Başbakan Mateusz Morawiecki'ye bağlı olarak görev yapan 17 kişilik Covid-19 Bilim Kurulu'nun 13 üyesi, salgınla mücadele tavsiyelerinin herhangi bir... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T19:45+0300

2022-01-14T19:45+0300

2022-01-14T19:45+0300

koronavirüs

polonya

mateusz morawiecki

bilim kurulu

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İstifa eden 13 üye yayınladıkları ortak açıklamada, bugüne kadar kurul üyeleri olarak çok defa hükümetin pandemiyle mücadelede aldığı kararlara yeterince etkide bulunamadıkları suçlamasıyla karşı karşıya kaldıklarını, buna karşılık bazı devlet ve hükümet yetkililerinin korona virüs aşısının önemini ve pandeminin oluşturduğu tehlikeyi inkar eden çevrelere gösterdiği toleransın artmakta olduğuna dikkat çekti.Açıklamada, "Bilim Kurulu üyeleri olarak bizlerin bilgi ve deneyiminin pandemiyle savaşta yararlı olacağına inanmıştık. Bizlere yüklenen sorumluluğun ve tıp bilimi bilgisiyle hiç ilgisi olmayan kimi kişi ve kurumlar tarafından saldırıya uğrayacağımızın bilincinde olarak politik eğilim ve görüşlerimizden bağımsız biçimde ülkemize hizmet etmeye hazırdık" denildi.Aradan geçen zaman içerisinde pandemiyle mücadelede dünya çapında kanıtlanmış çözümlerin ülkede hayata geçirilmesinin politik açıdan mümkün olmadığını artan bir hüsranla gözlemlediklerini belirtilen açıklamada, gelinen noktada pandemiyle etkili mücadele tavsiyelerinin hükümetin kararlarında bir karşılığı olmaması, mevcut işbirliğinin tüketilmiş bulunması nedeniyle 13 üyenin istifa kararı aldığı aktarıldı.Üyeler ayrıca, bir yılı aşkın süre topluma hizmet etme fırsatı buldukları için de müteşekkir olduklarını kaydetti.

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polonya, mateusz morawiecki, bilim kurulu