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Prof. Taşbakan: İki virüsün bir arada olduğu hastalarımız var
Prof. Taşbakan: İki virüsün bir arada olduğu hastalarımız var
Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, "İki virüsün bir arada olduğu... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T12:02+0300
2022-01-14T12:02+0300
türkiye
koronavirüs
koronavirüs aşısı
omicron
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Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği Genel Sekreteri (EKMUD) de olan Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşbakan, son günlerde 'Omicron' varyantının etkisiyle artan Kovid-19 vakalarıyla ilgili konuştu.Kovid-19'un 2020 yılı Mart ayından bu yana Türkiye gündeminde olduğunu belirten Prof. Taşbakan, "Alfa', 'Beta', 'Delta' gibi birçok varyant gördük. 'Delta' varyantı epey yordu. Son olarak ise 'Omicron' çıktı. Avrupa'da hızla yayıldı. Ülkemizde de son olarak görüldü. Özellikle kalabalık şehirlerde 'Omicron' oranlar her geçen gün artıyor. İzmir de bundan nasibini aldı. Ne yazık ki kentte vakalar her geçen gün artıyor. 'Omicron'un bulaşıcılığı çok yüksek ayrıca antikor yanıtından da kaçabiliyor. Bu büyük bir sorun. İzmir gibi aşılanma oranlarının yüksek olduğu bir şehirde dahi vakalardaki artışı, varyantın yapısına bağlayabiliriz. 220'den fazla mutasyonu içinde barındırabiliyor" diye konuştu."Aşılılar Omicron'u hafif atlatıyor"Omicron'un risk grubu olmayan ya da aşılı kişilerde daha hafif seyrettiğini belirten Taşbakan, "Bu kişilerde soğuk algınlığı, boğaz ağrısı gibi görülebiliyor. 'Delta' varyantında zatürre olguları görüyorduk. 'Omicron'da daha üst kısımda solunum yollarında ya da bronşit yaptığı görülüyor" dedi.Geçen yılla bu yılı kıyaslayan Taşbakan, "Bu yıl sayılar çok yüksek. Geçen yıl aşısızdık, bu yıl ise aşılıyız. Aşının koruyuculuğunu biliyoruz. Bu vaka sayılarına göre bütün hastanelerin dolu olmasını gerekirdi ancak şu an servislerde boş yerler var. Yoğun bakımlarda doluluk oranında da yarı yarıya artış var. Özellikle risk grubundaki ileri yaştaki hastalar, altta yatan hastalığı bulunanlar, kanser ve organ nakli hastaları yoğun bakımda daha fazla görüyoruz. Risk grubundaki ve ileri yaştaki hastalar aşılarını olmadılarsa yaptırsınlar" diye konuştu.Grip aşısı çağrısıİlerleyen günlerde vaka artışının süreceğini düşündüğünü belirten Taşbakan, bunun nedeninin ise maske, mesafe ve hijyen ihmalleri olduğunu söyledi. Son günlerde grip (influenza) vakalarında artış olduğunu kaydeden Taşbakan, "Geçen yıl grip olgularını hiç görmedik. Grip neredeyse tüm dünyada az sayıdaydı ancak bu sene grip olgularını görüyoruz. Grip için aşılanmanın en ideal zamanı ekim sonu kasım başı ancak grip geçirmediyseniz muhakkak aşınızı olun. İki virüsün bir arada olduğu hastalarımız var. Geçen sene izolasyon önlemlerine uyuyorduk. Tüm dünyada influenza yoktu. İki virüs bir arada olursa biraz daha klinik, daha ağır seyredebiliyor" diye konuştu.
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koronavirüs, koronavirüs aşısı, omicron

Prof. Taşbakan: İki virüsün bir arada olduğu hastalarımız var

12:02 14.01.2022
© AATürkiye vaka, koronavirüs
Türkiye vaka, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© AA
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Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, "İki virüsün bir arada olduğu hastalarımız var. Böyle durumlarda hastalık biraz daha klinik, daha ağır seyredebiliyor" dedi.
Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği Genel Sekreteri (EKMUD) de olan Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşbakan, son günlerde 'Omicron' varyantının etkisiyle artan Kovid-19 vakalarıyla ilgili konuştu.
Kovid-19'un 2020 yılı Mart ayından bu yana Türkiye gündeminde olduğunu belirten Prof. Taşbakan, "Alfa', 'Beta', 'Delta' gibi birçok varyant gördük. 'Delta' varyantı epey yordu. Son olarak ise 'Omicron' çıktı. Avrupa'da hızla yayıldı. Ülkemizde de son olarak görüldü. Özellikle kalabalık şehirlerde 'Omicron' oranlar her geçen gün artıyor. İzmir de bundan nasibini aldı. Ne yazık ki kentte vakalar her geçen gün artıyor. 'Omicron'un bulaşıcılığı çok yüksek ayrıca antikor yanıtından da kaçabiliyor. Bu büyük bir sorun. İzmir gibi aşılanma oranlarının yüksek olduğu bir şehirde dahi vakalardaki artışı, varyantın yapısına bağlayabiliriz. 220'den fazla mutasyonu içinde barındırabiliyor" diye konuştu.

"Aşılılar Omicron'u hafif atlatıyor"

Omicron'un risk grubu olmayan ya da aşılı kişilerde daha hafif seyrettiğini belirten Taşbakan, "Bu kişilerde soğuk algınlığı, boğaz ağrısı gibi görülebiliyor. 'Delta' varyantında zatürre olguları görüyorduk. 'Omicron'da daha üst kısımda solunum yollarında ya da bronşit yaptığı görülüyor" dedi.
Geçen yılla bu yılı kıyaslayan Taşbakan, "Bu yıl sayılar çok yüksek. Geçen yıl aşısızdık, bu yıl ise aşılıyız. Aşının koruyuculuğunu biliyoruz. Bu vaka sayılarına göre bütün hastanelerin dolu olmasını gerekirdi ancak şu an servislerde boş yerler var. Yoğun bakımlarda doluluk oranında da yarı yarıya artış var. Özellikle risk grubundaki ileri yaştaki hastalar, altta yatan hastalığı bulunanlar, kanser ve organ nakli hastaları yoğun bakımda daha fazla görüyoruz. Risk grubundaki ve ileri yaştaki hastalar aşılarını olmadılarsa yaptırsınlar" diye konuştu.

Grip aşısı çağrısı

İlerleyen günlerde vaka artışının süreceğini düşündüğünü belirten Taşbakan, bunun nedeninin ise maske, mesafe ve hijyen ihmalleri olduğunu söyledi. Son günlerde grip (influenza) vakalarında artış olduğunu kaydeden Taşbakan, "Geçen yıl grip olgularını hiç görmedik. Grip neredeyse tüm dünyada az sayıdaydı ancak bu sene grip olgularını görüyoruz. Grip için aşılanmanın en ideal zamanı ekim sonu kasım başı ancak grip geçirmediyseniz muhakkak aşınızı olun. İki virüsün bir arada olduğu hastalarımız var. Geçen sene izolasyon önlemlerine uyuyorduk. Tüm dünyada influenza yoktu. İki virüs bir arada olursa biraz daha klinik, daha ağır seyredebiliyor" diye konuştu.
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