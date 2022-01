https://tr.sputniknews.com/20220114/prof-unal-pcr-maliyeti-yuksek-bir-test-bir-sure-sonra-lojistik-sikinti-olabilir-1052729481.html

Prof. Ünal: PCR maliyeti yüksek bir test, bir süre sonra lojistik sıkıntı olabilir

Prof. Ünal: PCR maliyeti yüksek bir test, bir süre sonra lojistik sıkıntı olabilir

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin, "PCR maliyeti yüksek bir testtir... 14.01.2022

2022-01-14

2022-01-14T07:49+0300

2022-01-14T07:49+0300

Omicron varyantı nedeniyle vakalarda rekor kırılırken, eylül ayında başlayan ve aşısız ya da hastalığı geçirmemiş kişilerden; toplu ulaşım araçlarını kullanma, şehirler arası seyahatler ve birçok etkinliğe katılabilmeleri için talep edilen PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Yanı sıra pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra PCR testi yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilecek. Omikron varyantının hızla yayıldığı, vaka sayılarının 2 yıldır görülen en üst seviyeye çıktığı bugünlerde, uzmanlar tartışma yaratan yeni kararlara ilişkin konuştu. Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Ünal, alınan yeni kararlarla ilgili “Bir kararın doğruluğunu şartlara göre değerlendirmek lazım. Tüm dünyada test ile belirlenen vaka sayısı günlük 3 milyon. Türkiye’de ise 77 binlerin üzerinde, ki bugüne kadar görülen en yüksek vaka sayısı. Şükür ki aşı sayesinde, virüsün ağır hastalığa dönüşmesinin yavaş olduğu bir dönemdeyiz. Bu şartlar altında PCR testinin neye mal olduğu, ne kadar yapılabilir olduğunu doğru değerlendirmek gerek. PCR maliyeti yüksek bir testtir. Uygulayacak yetişmiş personel, ekipman ve özellikleri geniş KİT’ler gerekir. Vaka sayılarının böylesi hızla arttığı bir dönemde, bir süre sonra lojistik sıkıntı olabilir. O nedenle eldeki PCR testlerini daha doğru yerlere yönlendirmek zorundasınız" dedi. Ünal, izolasyon süresinin 7 güne düşürülmesine ilişkin ise İngiltere'de yapılan son araştırmaya işaret etti: "PCR testi genetik koda bakar. Bu genetik kodu inaktif yani ölmüş, hastalık yaratma şansı olmayan virüs parçalarından bile elde etmek mümkündür. Yani ‘PCR pozitif’ demek o virüs illa bulaştırıcı ya da hastalık oluşturur durumda demek değildir. Virüsün canlı, aktif olup olmadığı nasıl anlayacağız? Bunun için de virüs kültürü yapmak gerekir. Ancak virüs kültürleri sadece araştırmalarda yapılır çünkü zahmetli, pahalı, özel laboratuvar donanımı, yüksek biyogüvenlik önlemleri gerektiren bir yöntem. İşte böyle bir araştırma yapıldı ve sonuçları da The New England Journal of Medicine’da yayınlandı. Araştırmanın sonucuna göre; kültür ile virüs üretme süresi, hastane yatışı gerekmeyen hafif vakada 7, ağır vakalarda 12 gün ile sınırlı. Yani 7 gün sonunda virüs çoğalmıyor, bulaşma yeteneği kalmıyor. Karantina süresinin kısaltılması bu araştırmaya dayanıyor."'Halkımızın içi rahat olsun'Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu ise, "Yapılan son araştırmanın sonuçları artık buna ihtiyaç olmadığını gösteriyor. Nitekim İngiltere başta bazı Batı Avrupa ülkeleri zorunlu PCR testini kaldırdı. Bizim Bilim Kurulumuz da bu yeni çalışmaları masaya yatırdı ve bu kararı aldı. Halkımızın içi rahat olsun. Hızlıca alınan kararlar değil, bilime dayalı kararlar bunlar." diye konuştu.

