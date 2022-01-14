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Profesörden öğrenciye taciz: Mesajlar ortaya çıktı
Profesörden öğrenciye taciz: Mesajlar ortaya çıktı
Kırıkkale Üniversitesi'ndeki taciz skandalının yankıları sürüyor. Olayın duyulmasının ardından apar topar emekli olduğu belirtilen profesörün öğrencilere... 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T13:40+0300
2022-01-14T13:40+0300
2022-01-14T13:40+0300
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kırıkkale
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taciz
akademisyen
öğrenci
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Kırıkkale Üniversitesi'nde öğrencilere taciz iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. H.Ö.'nün öğrencilere sosyal medyadan gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.Taciz edilen öğrenci H.Ö.'nün, kendisi ve arkadaşlarına gönderdiği cinsel içerikli mesajları sosyal medyadan paylaştı.Taciz olayının ortaya çıkmasından sonra 58 yaşındaki öğretim görevlisi H.Ö. 17 Ocak itibarıyla emekliye ayrılacağını duyurmuştu.
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kırıkkale, okul, taciz, akademisyen, öğrenci, hoca, фото
Profesörden öğrenciye taciz: Mesajlar ortaya çıktı
Kırıkkale Üniversitesi'ndeki taciz skandalının yankıları sürüyor. Olayın duyulmasının ardından apar topar emekli olduğu belirtilen profesörün öğrencilere gönderdiği taciz mesajları ortaya çıktı.
Kırıkkale Üniversitesi'nde öğrencilere taciz iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. H.Ö.'nün öğrencilere sosyal medyadan gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.
Taciz edilen öğrenci H.Ö.'nün, kendisi ve arkadaşlarına gönderdiği cinsel içerikli mesajları sosyal medyadan paylaştı.
Taciz olayının ortaya çıkmasından sonra 58 yaşındaki öğretim görevlisi H.Ö. 17 Ocak itibarıyla emekliye ayrılacağını duyurmuştu.
© DHA Kırıkkale Üniversitesi'nde görevli profesörün mesajları
Kırıkkale Üniversitesi'nde görevli profesörün mesajları
© DHA Kırıkkale Üniversitesi'nde görevli profesörün mesajları
Kırıkkale Üniversitesi'nde görevli profesörün mesajları
© DHA Kırıkkale Üniversitesi'nde görevli profesörün mesajları
Kırıkkale Üniversitesi'nde görevli profesörün mesajları
© DHA Kırıkkale Üniversitesi'nde görevli profesörün mesajları
Kırıkkale Üniversitesi'nde görevli profesörün mesajları