https://tr.sputniknews.com/20220114/progeria-hastaligiyla-mucadele-eden-youtuber-adalia-rose-williams-hayatini-kaybetti-1052742847.html

'Benjamin Button' hastalığıyla mücadele eden Youtuber Williams, 15 yaşında hayatını kaybetti

'Benjamin Button' hastalığıyla mücadele eden Youtuber Williams, 15 yaşında hayatını kaybetti

'Benjamin Button' hastalığı olarak da bilinen 'Progeria' ile mücadele eden Youtuber Adalia Rose Williams'ın hayatını kaybettiği açıklandı. 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T14:50+0300

2022-01-14T14:50+0300

2022-01-14T14:59+0300

dünya

ölüm

hastalık

adalia rose williams

hutchinson-gilford progeria hastalığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052742765_0:0:625:352_1920x0_80_0_0_62d3dc5cae58bbdb988c2efcbe28ed25.jpg

Nadir görülen Hutchinson-Gilford progeria hastalığından muzdarip olan Youtuber Adalia Rose Williams, 15 yaşında hayatını kaybetti.Dünya genelinde yaklaşık 500 kişide olan bu hastalığın ortalama yaşam beklentisi ise 13 yıl. Williams'ın ölüm haberi ise ailesi tarafından verildi. Facebook'tan bir açıklama yayınlayan aile, şunları söyledi:"12 Ocak 2022, saat akşam 7'de Adalia Rose Williams bu dünyadan serbest bırakıldı. Sessizce geldi ve sessizce ayrıldı, ama hayatı bundan çok daha fazlasıydı. Milyonlarca insana dokundu ve onu tanıyan herkeste en büyük iz bıraktı. Artık acı çekmiyor ve sevdiği tüm müziklerle dans ediyor. Bunun bizim gerçekliğimiz olmamasını dilerdim ama ne yazık ki öyle. Onu seven ve destekleyen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Yıllarca onu sağlıklı tutmak için çalışan tüm doktorlarına ve hemşirelerine teşekkür ederiz. Aile şimdi bu büyük kaybın yasını özel olarak tutmak istiyor.İnsanlar, Williams'ı Brad Pitt'in başrolde olduğu ve geriye doğru yaşlanmaya başlayan bir adamın hikayesini anlatan Benjamin Button filmine benzetiyordu.Williams'ın hastalığı 2018'de ağırlaşmadan önce yayınladığı videolar, YouTube'da 170 milyondan fazla görüntüleme topladı.Facebook'ta bir kullanıcı, Williams'ın ölümü üzerine "Çok üzgünüm Natalia ve Ryan. Adalia her gün hayatı dolu dolu yaşadı. Videoları aracılığıyla pek çok insana dokundu ve hepimize hiçbir şeyi hafife almamayı öğretti. Yüksekten uç tatlı melek” yorumunu yaptı. Bir diğer ise, "Gezegenin her yerinde birçok kişiye neşe veren özel bir insandı. O her zaman seninle olacak" dedi.8 milyonda bir görülen Progeria hastalığı, ilk 46 kromozomla birlikte ortaya çıkıyor ve hastalığa yakalananlar, telomer zincirin kısalığından kaynaklan sebeplerle en fazla 13-15 yaşlarına kadar yaşayabiliyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ölüm, hastalık, adalia rose williams, hutchinson-gilford progeria hastalığı