https://tr.sputniknews.com/20220114/putinden-belarus-buyukelciligine-yeni-atama-1052747696.html

Putin'den Belarus Büyükelçiliği’ne yeni atama

Putin'den Belarus Büyükelçiliği’ne yeni atama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Büyükelçiliği görevine Donbass’taki çatışmalara çözüm arayan Üçlü Temas Grubu’ndaki Rus temsilci Boris Grızlov’u... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T16:51+0300

2022-01-14T16:51+0300

2022-01-14T16:52+0300

belarus

vladimir putin

dünya

büyükelçi

atama

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Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayınlandığı internet sitesine göre, Grızlov, Putin tarafından Rusya’nın yeni Belarus Büyükelçisi olarak atandı.Putin bir diğer kararla da Yevgeniy Lukyanov’u Minsk’teki büyükelçilik görevinden aldı. Lukyanov, bu göreve Mart 2021’de getirilmişti.71 yaşındaki Grızlov’un büyükelçilik görevine adaylığı aralık sonunda Duma’daki Bağımsız Devletler Topluluğu İşleri Komitesi tarafından onaylanmıştı.Grızlov 20 yıldır İçişleri Bakanı, Duma Başkanı, Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Başkanı olarak çeşitli görevlerde bulundu.Grızlov 2015 yılından beri Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’taki durumun çözüme kavuşturulmasına yönelik Üçlü Temas Grubu’nda, Rusya’nın temsilciliğini yapıyordu. Temas grubunun toplantıları 2014’te Donbass’ta askeri eylemlerin başlamasından bu yana sürüyor.Grızlov 2002 yılından beri yürüttüğü Birleşik Rusya Yüksek Konseyi başkanlığı görevine bu yıl bir kez daha seçilmişti, Duma Başkanı olarak görev yapmadan önce de 2001-2003 yılları arasında Rusya İçişleri Bakanı olarak çalışmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210310/rusyanin-minsk-buyukelcisi-belarus-muhalefetiyle-gorusmeyi-reddetti-1043992102.html

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