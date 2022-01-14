https://tr.sputniknews.com/20220114/rus-senator-puskov-putine-yonelik-yaptirimlar-abd-ile-iliskileri-tamamen-koparabilir-1052721568.html
Rus senatör Puşkov: Putin'e yönelik yaptırımlar ABD ile ilişkileri tamamen koparabilir
Rus senatör Puşkov: Putin'e yönelik yaptırımlar ABD ile ilişkileri tamamen koparabilir
Rus senatör Aleksey Puşkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik yaptırımların ABD ile ilişkileri tamamen koparabileceğini dile getirdi. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T00:16+0300
2022-01-14T00:16+0300
2022-01-14T00:16+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
aleksey puşkov
federasyon konseyi
yaptırım
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik kişisel yaptırımların uygulanmasının, ABD ile ilişkilerin tamamen kopmasına yol açabileceğini kaydetti.Rus basınına konuşan Puşkov, Putin'e karşı kısıtlayıcı önlemlerin alınmasının ‘son derece yıkıcı’ sonuçları olacağını belirterek, “Böyle bir yasa kabul edilir ve üstelik uygulanırsa, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin çok ciddi şekilde bozulmasına ve hatta muhtemelen tamamen kopmasına neden olacaktır” dedi.Puşkov, bu girişimin öncülerinin yeni yaptırım tehdidini ‘Kremlin’e baskı yapma özgürlüğü’ sağlayacak bir araç olarak gördüklerine dikkat çekti.Washington’un bu şekilde Kiev’i Donbass’a saldırmaya itebileceğine vurgu yapan senatör, “Washington'un dışarıdan vereceği bu tür bir destek, aynı zamanda Ukrayna için iyi bir dayanak olacaktır” ifadelerini kullandı.Daha önce, ABD Senatosunda, Dışişleri Komisyonu Başkanı Bob Menendez başkanlığındaki 25 üyeden oluşan bir grup, Ukrayna’daki gerilimin tırmanması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve tüm hükümet üyelerinin yanı sıra Rus finans kuruluşlarına da yaptırım uygulanması konusunda yasa tasarısı hazırlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220113/abd-senatosunda-rusyaya-yeni-yaptirimlar-uygulanmasi-icin-tasari-1052683761.html
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abd, rusya, vladimir putin, aleksey puşkov, federasyon konseyi, yaptırım
Rus senatör Puşkov: Putin'e yönelik yaptırımlar ABD ile ilişkileri tamamen koparabilir
Rus senatör Aleksey Puşkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik yaptırımların ABD ile ilişkileri tamamen koparabileceğini dile getirdi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik kişisel yaptırımların uygulanmasının, ABD ile ilişkilerin tamamen kopmasına yol açabileceğini kaydetti.
Rus basınına konuşan Puşkov, Putin'e karşı kısıtlayıcı önlemlerin alınmasının ‘son derece yıkıcı’ sonuçları olacağını belirterek, “Böyle bir yasa kabul edilir ve üstelik uygulanırsa, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin çok ciddi şekilde bozulmasına ve hatta muhtemelen tamamen kopmasına neden olacaktır” dedi.
Puşkov, bu girişimin öncülerinin yeni yaptırım tehdidini ‘Kremlin’e baskı yapma özgürlüğü’ sağlayacak bir araç olarak gördüklerine dikkat çekti.
Washington’un bu şekilde Kiev’i Donbass’a saldırmaya itebileceğine vurgu yapan senatör, “Washington'un dışarıdan vereceği bu tür bir destek, aynı zamanda Ukrayna için iyi bir dayanak olacaktır” ifadelerini kullandı.
Daha önce, ABD Senatosunda, Dışişleri Komisyonu Başkanı Bob Menendez başkanlığındaki 25 üyeden oluşan bir grup, Ukrayna’daki gerilimin tırmanması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve tüm hükümet üyelerinin yanı sıra Rus finans kuruluşlarına da yaptırım uygulanması konusunda yasa tasarısı hazırlamıştı.