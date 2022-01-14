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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220114/rusya-savunma-bakanligi-kazakistandaki-baris-gucunun-ilk-gruplari-rusyaya-dondu-1052720526.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kazakistan’daki Barış Gücü’nün ilk grupları Rusya’ya döndü
Rusya Savunma Bakanlığı: Kazakistan’daki Barış Gücü’nün ilk grupları Rusya’ya döndü
Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'da barış gücü görevini yerine getiren Rus hava indirme birliklerinin ilk gruplarının Rusya'ya döndüğünü duyurdu. 14.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-14T00:01+0300
2022-01-14T00:01+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
rusya
kazakistan
rusya savunma bakanlığı
barış gücü
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan’da barış koruma görevini yerine getiren Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü’ne bağlı Rus hava indirme birliklerinin ilk grupları Rusya’ya döndü.Grupların, Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait 4 adet Il-76md askeri nakliye uçaklarıyla İvanovo şehrine ulaşarak daimi konuşlanma noktalarına geri döndüğü belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220113/rus-uzman-kazakistandaki-siddet-olaylarindan-kaynaklanan-ekonomik-kayip-yaklasik-25-milyar-dolar-1052715167.html
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rusya, kazakistan, rusya savunma bakanlığı, barış gücü, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

Rusya Savunma Bakanlığı: Kazakistan’daki Barış Gücü’nün ilk grupları Rusya’ya döndü

00:01 14.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girKGAÖ- Rus barış güçleri
KGAÖ- Rus barış güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'da barış gücü görevini yerine getiren Rus hava indirme birliklerinin ilk gruplarının Rusya'ya döndüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan’da barış koruma görevini yerine getiren Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü’ne bağlı Rus hava indirme birliklerinin ilk grupları Rusya’ya döndü.
Grupların, Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait 4 adet Il-76md askeri nakliye uçaklarıyla İvanovo şehrine ulaşarak daimi konuşlanma noktalarına geri döndüğü belirtildi.
Kazakistan'daki şiddet olayları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
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