Rusya’da cihatçılara yönelik operasyonda 7 gözaltı

FSB’nin açıklamasında, “İvanovo Bölgesi’nde, Rusya’da yasaklı ‘Tekfir ve Hicret’ uluslararası dini birliğinin hücresinin faaliyetine son verildi. Operasyon sırasında, üçü Rusya, dördü Azerbaycan vatandaşı 7 üye gözaltına alındı” denildi.Gözaltına alınan kişilere yönelik ‘aşırılık yanlısı örgütün faaliyetini organize etme’ maddesinden dava açıldığı aktarılan açıklamada, zanlıların suçlu bulunması halinde 6 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtildi.Gözaltına alınan iki kişinin, IŞİD finansmanına karıştığı ortaya çıkarıldığı ifade edilirken bu kişilere karşı ‘terör faaliyetine yardım etme’ maddesinden dava açıldığı, suçlu bulunmaları durumunda ömür boyu hapis cezası alabilecekleri kaydedildi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), cihatçı ‘Tekfir ve Hicret’ örgütünün İvanovo bölgesindeki hücresinin tespit edilerek faaliyetine son verildiğini bildirdi. Hücrenin 7 üyesinin gözaltına alındığı belirtildi.
FSB’nin açıklamasında, “İvanovo Bölgesi’nde, Rusya’da yasaklı ‘Tekfir ve Hicret’ uluslararası dini birliğinin hücresinin faaliyetine son verildi. Operasyon sırasında, üçü Rusya, dördü Azerbaycan vatandaşı 7 üye gözaltına alındı” denildi.
Gözaltına alınan kişilere yönelik ‘aşırılık yanlısı örgütün faaliyetini organize etme’ maddesinden dava açıldığı aktarılan açıklamada, zanlıların suçlu bulunması halinde 6 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtildi.
Gözaltına alınan iki kişinin, IŞİD finansmanına karıştığı ortaya çıkarıldığı ifade edilirken bu kişilere karşı ‘terör faaliyetine yardım etme’ maddesinden dava açıldığı, suçlu bulunmaları durumunda ömür boyu hapis cezası alabilecekleri kaydedildi