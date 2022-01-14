https://tr.sputniknews.com/20220114/rusyada-gunluk-koronavirus-vaka-sayisinda-hizli-artis-yeni-vakalar-dune-gore-yuzde-18-artti-1052722261.html

Rusya’da günlük koronavirüs vaka sayısında hızlı artış: Yeni vakalar düne göre yüzde 18 arttı

Rusya’da günlük koronavirüs vaka sayısında hızlı artış: Yeni vakalar düne göre yüzde 18 arttı

Rusya'da son 24 saatte 21 bin 155 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 10 milyon 723... 14.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-14T00:30+0300

2022-01-14T00:30+0300

2022-01-14T00:30+0300

koronavirüs

rusya

can kaybı

vaka

koronavirüs

kovid-19

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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 21 bin 155 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 17 bin 946 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 17.8 daha fazla olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 10 milyon 723 bin 305’e ulaştığı belirtildi.Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova’da (5 bin 490), St. Petersburg’da (bin 839), Moskova bölgesinde (bin 556), Nijniy Novgorod bölgesinde (647) ve Sverdlovsk bölgesinde (410) saptandığı bilgisi paylaşıldı.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle bin 740 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 319 bin 172’ye yükseldiği kaydedildi.Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısını son 24 saatte 25 bin 984 kişi olarak açıklayan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 9 milyon 784 bin 348’e ulaştığını vurguladı.

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rusya, can kaybı, vaka, koronavirüs, kovid-19